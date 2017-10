Torna il premio 'Giovani di Pre.Gio'

UDINE - Il Comune di Udine istituisce anche per l'anno 2017 l’iniziativa Premio Giovani – Giovani di Pre.Gio., un riconoscimento che premierà i ragazzi e le ragazze capaci di distinguersi, nel corso dell’ultimo anno, nel proprio ambito scolastico, nel mondo del volontariato e dell'impegno civile e nello sport, raggiungendo livelli di eccellenza.

L’Obiettivo

«Obiettivo dell’iniziativa, giunta con gran successo alla sua terza edizione – spiega l'assessore all'istruzione e Stili di Vita Reaffaella Basana – è duplice: quello di attivare la comunità locale nel segnalare giovani impegnati, e dare il giusto risalto in città a storie positive, sportive, scolastiche di esemplare impegno individuale o collettivo, valorizzando le più alte forme di cittadinanza attiva, solidarietà, tenacia e gratuità».

Tre categorie

Per individuare i giovani a cui assegnare i premi previsti, il Comune di Udine ha pubblicato un bando rivolto a tre categorie: studenti o gruppi di studenti meritevoli (destinato ai dirigenti degli istituti secondari di secondo grado di Udine), atleti o squadre ( destinato alle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva) e giovani volontari singoli o in gruppo ( destinato ad associazioni e comunità di fedeli).

I premi disponibili saranno quindici con un valore da 200 a 600 euro

La scadenza stabilita per l’invio delle candidature è fissata per il giorno 6 novembre 2017. Le proposte di candidatura devono essere effettuate mediante compilazione del modulo scaricabile dall'indirizzo www.comune.udine.gov.it e consegnate entro le 12.15 del 6 novembre 2017 all’ufficio protocollo del Comune di Udine, oppure inviate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it entro le 24.00 dello stesso giorno. Per maggiori informazioni si può contattare l'Agenzia Giovani, telefono 0432-1272305, e-mail: agenziagiovani@comune.udine.it.