I Trigeminus a Ragogna

RAGOGNA - «Cadono le prime foglie, spuntano i funghi, odore di castagne nell’aria…e a Ragogna è tempo di Rassegna Teatrale! Anche per l’autunno 2017 un ricco programma per la stagione teatrale ragognese. Ad attendere il pubblico un programma ricco di spettacoli imperdibili per riscaldare le vostre serate col calore che solo il teatro può donare. Nata da un progetto della Compagnia Teatrale di Ragogna (per gli amici CTR) da anni la Rassegna Teatrale è un appuntamento fisso nella nostra comunità, grazie anche alla preziosa collaborazione del Comune e della Pro Loco di Ragogna.

Trigeminus

Ogni anno proponiamo al numeroso pubblico spettacoli di diversi sapori, che offrono comicità autentica e spunti di riflessione, con ospiti compagnie del nostro territorio e non. Si parte sabato 21 ottobre, con il ritorno dei Trigeminus. Una grande serata di comicità garantita, per dare il via ad un piacevole cartellone di spettacoli. La rassegna proseguirà sabato 11-18-25 novembre e si concluderà il 13 gennaio 2018.

L’elenco completo e la descrizione degli appuntanti è consultabile sul sito www.prolocoragogna.it