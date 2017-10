Lavoratori domestici: in Fvg 12.500 su 16.500 sono stranieri

UDINE - Vengono dall’Est Europa, dal Sudamerica, dalle Filippine, ed entrano nelle nostre case come colf e badanti per badare a ciò che ci è più caro: famiglia e casa. Ma quanti di questi lavoratori sono formati e qualificati? Quanti vengono pagati in nero e come combattere il sommerso? Della tutela di diritti e doveri del lavoro domestico e della famiglia se ne è parlato in Castello a Udine al convegno 'Domina e il lavoro domestico: come cambia la famiglia', organizzato dall’associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestico 'Domina', in collaborazione con Casa del Consumatore e Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Fvg, con il patrocinio di Regione Fvg, Comune di Udine, Aspic, Rasmus e Federfarma.

I numeri ufficiali del 2016

Secondo i dati dell’ Osservatorio sui lavoratori domestici pubblicato dall’Inps nel 2017, i lavoratori domestici contribuenti all’Inps nel 2016 sono stati 866.747, -3% rispetto al 2015. Oltre l’88% sono donne; il44% viene assunto come badante, il resto come colf. Quasi la metà dei lavoratori domestici ha un’età compresa fra 45 e 59 anni. Le regioni che registrano il maggior numero di lavoratori domestici – come ha riportato Anna Maria Ermacora, consulente del lavoro - sono la Lombardia (con 157.465 lavoratori, pari al 18%), il Lazio (130.414, pari al 15%), l’Emilia Romagna (77.477 pari al 9%), la Toscana (74.474 pari all’8,6%).

In Friuli Venezia Giulia nel 2016 i lavoratori domestici sono stati 16.500 (di cui 973 maschi e 15.527 femmine), +1,84% rispetto al 2015. Analizzando i dati statistici in base alla nazionalità, dei 16.500 lavoratori domestici in Fvg, 3.991 sono italiani, 12.509 sono stranieri. Rispetto al 2015, il Fvg è la prima regione per aumento del numero dei lavoratori domestici italiani con un +5,1%, mentre il trend nazionale ha segnato un generale +1%. Per quanto riguarda invece i lavoratori domestici stranieri, il Fvg è l’unica regione – assieme al Trentino Alto Adige – che registra un aumento delle unità (+ 53, pari a +0,4%), mentre a livello nazionale i lavoratori stranieri sono diminuiti del 4,3%. Quasi la metà dei lavoratori domestici stranieri proviene dall’Europa dell’Est (45%); seguono Filippine (8%) e l’America del Sud (7%).

Stranieri e formazione

«A Udine la terza etnia più numerosa, dopo rumeni e albanesi, è quella ucraina - ha riportato il sindaco di Udine, Furio Honsell aprendo i lavori -. Per lo più donne, che hanno preso il posto dei ghanesi, una volta impiegati in falegnamerie ed acciaierie. Il positivo invecchiamento della popolazione si lega all’urgenza di rispondere ai bisogni di assistenza. Siamo dinanzi a un mutamento demografico mai accaduto finora: quattro generazioni contemporaneamente in vita. A 60 anni accade occuparsi dei genitori anziani e dei nipotini». Circa la metà degli abitanti delle città del Fvg, inoltre, sono nuclei familiari monocomponente: «A Udine nel 2016 sono nati 800 bambini, di cui la metà da genitori stranieri, su 100 mila abitanti. Ma il rapporto corretto e 1.000 su 100 mila. Le nostre famiglie sono sempre meno numerose, mentre salgono i bisogni di assistenza associati all’invecchiamento». Un’assistenza che deve però essere qualificata, come ha sottolineato l’assessore comunale alle politiche sociali Simona Liguori. «Tramite i servizi di prossimità recepiamo l’esigenza di tenere a casa l’anziano, o la persona fragile e malata, non fornendo solo 'compagnia', ma una persona qualificata nella cura della persona. Importante la formazione, da poco sono partiti corsi per badanti che si occupano di malati di tumore».

Il lavoro sommerso: come contrastarlo

Ma quanto costa una badante? Circa dai 16 mila euro ai 18 mila euro l’anno, riporta Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina e presidente Cassacolf, «e se si avviassero politiche defiscalizzanti e deduzioni per contrastare il lavoro nero, si potrebbe far risparmiare alle famiglie anche mille euro l’anno. La nostra associazione diffonde la cultura dell’assunzione per dare dignità a una figura importantissima, poiché le affidiamo i nostri cari e la nostra casa». Di come ancora si sminuisca questo ruolo lo si deduce anche dalle sanzioni previste per il lavoro domestico irregolare, che vanno dai 100 ai 500 euro, come ha ricordato la consulente del lavoro Anna Maria Ermacora, mentre sul lavoro nero nelle imprese incombono maxi sanzioni.