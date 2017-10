Cultura, Serracchiani: «Fieri di essere la regione che investe di più»

UDINE - «Il Friuli Venezia Giulia è la Regione che dedica più risorse alla cultura, non soltanto in rapporto al numero di abitanti, ma anche in termini assoluti: destiniamo l'1% del bilancio e credo sia uno dei fattori che fa grande la nostra regione». Lo ha sottolineato la presidente della Regione, Debora Serracchiani, intervenendo alla cerimonia con cui sono stati festeggiati i vent'anni del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e che ha chiuso la due giorni di mostre, visite, conferenze, proiezioni e incontri 'Buon compleanno teatro!' in cui foyer, palcoscenico e platea sono rimasti aperti 24 ore.

«Il 'Giovanni da Udine' è autonomo, libero e dialogante, proprio come deve essere un grande teatro», ha aggiunto Serracchiani, evidenziando come «l'investimento in cultura non sia mai un costo, ma un valore che accresce il capitale della nostra comunità». «Abbiamo attraversato anni di crisi, ma è proprio in quei frangenti che è ancora più importante non mettere mai da parte gli investimenti culturali: servono per affrontare e uscire dalle difficoltà, aiutano a disporsi al futuro preparati e consapevoli», ha aggiunto la presidente.

A ricordare la sera del 18 ottobre del 1997, quando il teatro si presentò con una memorabile prima dell'Ottava Sinfonia di Mahler, è stato il presidente della Fondazione, Paolo Vidali, ringraziando artisti e pubblico per le migliaia di sere con i riflettori accesi. Alla cerimonia, iniziata con le suggestive letture curate da Giuseppe Bevilacqua, direttore artistico prosa, in uno straniante spazio rovesciato in cui il palcoscenico è diventato platea per il numerosissimo pubblico e le luci della sala hanno fatto da scenografia, sono intervenuti anche il direttore artistico musica e danza, Marco Feruglio, e l'assessore comunale alla cultura Federico Pirone