'Marcia dei Patrioti' anche a Udine il 28 ottobre

UDINE – Una manifestazione per protestare contro il trattamento riservato ai richiedenti asilo ospitati in città. A organizzarla è la Fiamma Nazionale guidata da Stefano Salmè. La data prescelta così come il nome, però, richiamano alla memoria altri accadimenti storici che fecero da apripista alla presta del potere da parte del partita fascista.

Fiamma Nazionale ha scelto il 28 ottobre per lanciare la ‘Marcia dei Patrioti’, legandola alla commemorazione del centenario della battaglia di Udine (28 ottobre 1917 ). In realtà l’utilizzo del termine ‘marcia’ e della data, fanno pensare di più alla ‘Marcia su Roma’ del 28 ottobre 1922, quella che portò il Partito Nazionale Fascista e Benito Mussolini al potere. Come accaduto con il 25 aprile e con il Gay Pride, quindi, è probabile che la Questura interpreti questa manifestazione di Fiamma Nazionale come una provocazione, decidendo di vietarla. Circostanza, tra l’altro, già avvenuta a Roma, con Viminale e Questura che hanno negato l’autorizzazione di scendere in piazza ai militanti di Forza Nuova proprio il 28 ottobre (sarà un caso ma anche quella manifestazione si chiamava ‘Marcia dei Patrioti’).

Queste le motivazioni della manifestazione organizzata a Udine spiegate da Stefano Salmè. «L’annuncio dell’arrivo di casette prefabbricate alla Cavarzerani è a dir poco, scandaloso. Mentre i nostri connazionali nelle zone terremotate ancora aspettano moduli abitativi prefabbricati che consentano di rientrare nei propri paesi, a Udine (come in molte altre città d’Italia) si fa a gara per soddisfare ogni tipo di esigenza dei richiedenti asilo, anche quelle che non vengono garantite a molti cittadini italiani. Sono due anni che ai migranti presenti alla Cavarzerani (come nel resto della città) vengono garantiti vitto e alloggio, più un pocket money giornaliero». La marcia partirà da Porta Pracchiuso per arrivare davanti al piazzale della caserma Cavarzerani.