Salute: Fvg finanzia 20 contratti di specialità medica

FVG - Garantire, in accordo con le facoltà di Medicina delle Università di Trieste e Udine, i futuri fabbisogni di medici professionisti, soprattutto in specialità sulle quali in Friuli Venezia Giulia, così come anche a livello nazionale, si potrebbero altrimenti rischiare preoccupanti carenze. E' l'obiettivo di una delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, con la quale vengono finanziati 20 contratti di formazione specialistica, rivolti ad altrettanti medici, che vanno ad aggiungersi a quelli già definiti e finanziati dal Ministero dell'Università e della ricerca. Complessivamente sono 10 i contratti aggiuntivi attribuiti all'Università di Trieste e 9 a quella di Udine.

Le specialità interessate sono: anestesia; rianimazione; terapia intensiva e del dolore; chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; dermatologia e venereologia; ematologia; farmacologia e tossicologia clinica; malattie dell'apparato cardiovascolare; malattie apparato digerente; medicina d'emergenza urgenza; malattie infettive e tropicali; medicina dello sport e dell'esercizio fisico; medicina interna; medicina legale; neurologia e reumatologia. A ciò si aggiunge un contratto per la specialità di cardiochirurgia, attribuito alla Università di Verona. «Anche quest'anno - ha spiegato l'assessore - investiamo sul futuro, andando a finanziare con risorse regionali 20 contratti di specialità, integrando le borse di formazione già previste dalle Università e finanziate a livello nazionale, soprattutto laddove potrebbero in prospettiva manifestarsi dei vuoti di organico. E dunque in particolare sull'emergenza/urgenza e sull'anestesia e rianimazione». Per Telesca dunque «questo provvedimento, che fa seguito a quelli analoghi degli scorsi anni, va nella direzione di mettere al sicuro i futuri fabbisogni in queste specialità. In proposito - ha ricordato - sia la nostra amministrazione che altre Regioni hanno espresso una certa preoccupazione, stimolando il Governo ad adottare opportuni provvedimenti per prevedere le necessità dei prossimi anni e definire un'adeguata programmazione».

Già nelle scorse settimane, infatti, in merito alla carenza di professionisti in specialità come medicina d'urgenza, ma anche pediatria e nella stessa medicina generale, il Friuli Venezia Giulia si è fatto carico in sede di Conferenza delle Regioni di evidenziare queste criticità, fino a giungere all'approvazione di un documento della Commissione Sanità nazionale in cui viene richiesta proprio una modifica della programmazione, allo scopo di incentivare la scelta di queste specialità.