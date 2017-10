Non si ferma all'alt della Polizia: era ubriaco e (probabilmente) drogato

UDINE - Nella serata di sabato 14 ottobre la Polizia di Stato di Udine ha effettuato un’attività di controllo nella cintura viaria di Udine, al fine di contrastare il fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti.

Tra i numerosi conducenti controllati, appartenenti a tutte le fasce di età, è stato sanzionato in particolare un cittadino ucraino, già noto alle forze dell’ordine, che verso le 22 non si è fermato all’alt degli agenti, dirigendosi a gran velocità lungo le strade cittadine. Prontamente inseguito da una pattuglia della Polizia stradale è stato raggiunto e bloccato in pochissimo tempo e, quindi, ricondotto sul posto per gli approfondimento del caso. All’esito del controllo è stato rilevato un tasso alcoolemico superiore di oltre 4 volte il limite di legge. L’automobilista ha rifiutato di sostenere l’esame per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, motivo per il quale è stato segnalato all’Autorità giudiziaria anche per quest’ultimo reato, con conseguente ritiro della patente e sequestro dell’auto, che in seguito verrà definitivamente confiscata.

Inoltre sono state applicate al conducente numerose sanzioni per gli illeciti commessi durante la guida e in particolare per non essersi fermato all’ordine della polizia, per l’eccesso di velocità con cui ha percorso l’abitato di Udine e per tutte le altre pericolose manovre attuate nel tentativo di dileguarsi.