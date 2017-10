XIX edizione di Ein Prosit: oltre 100 appuntamenti con ben 20 le Stelle Michelin

TARVISIO - Facendo da vera e propria vetrina dell'eccellenza della produzione vinicola regionale (Friuli Venezia Giulia), nazionale e internazionale prende il via giovedì 19 ottobre a Tarvisio e Malborghetto (Ud) la diciannovesima edizione di Ein Prosit, lo straordinario evento enogastronomico organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, considerato dalla critica di settore il principale del Nordest, in grado di richiamare appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis dalle vicine Austria e Slovenia, occupando per l’intero fine settimana tutte le strutture ricettive del comprensorio del Tarvisiano.

Più di 100 eventi

Saranno le contaminazioni enogastronomiche il tema portante di questa nuova edizione – in programma sino a domenica 22 ottobre – caratterizzando tutti gli appuntamenti della rassegna, più di 100 tra la mostra assaggio, le degustazioni guidate, i laboratori dei sapori con gli chef stellati (a cura di Enzo e Paolo Vizzari delle Guide dell’Espresso), le cene nelle case e nei ristoranti con grandi chef italiani e internazionali e gli incontri ravvicinati con 150 tra i più importanti produttori del panorama enogastronomico italiano e internazionale, con una particolare attenzione alla valorizzazione dei gusti regionali.

Ben 20 le Stelle Michelin

Dalle star di oggi alla ‘nuova generazione’ degli chef, che nel giro di qualche anno diventano poi tra i più affermati del panorama nazionale, sono ben 20 le Stelle Michelin che saliranno nel Tarvisiano: da Ana Roš ad Antonia Klugmann, le due donne più affermate degli ultimi anni rispettivamente miglior chef del ‘The World’s 50 Best Restaurants’ e miglior chef donna per la Guida Espresso 2017, da Riccardo Camanini a Matteo Baronetto, entrambi accreditati dalla critica tra i più importanti grandi chef dei prossimi anni, da Terry Giacomello al due stelle veneto Nicola Portinari, passando per Simone Fracassi, l’artigiano della norcineria toscana diventato celebre per la sua ‘salumoterapia’, i due Maestri della pizza Franco Pepe e Renato Bosco, il bistellato friulano Emanuele Scarello, autentico ambasciatore della rassegna e tantissimi altri.

‘Special events’

Ein Prosit è anche alla costante ricerca di innovare e stupire e in quest’ottica il programma della diciannovesima edizione sarà impreziosito da una serie di ‘special events’: nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre all’esterno di Palazzo Veneziano a Malborghetto, sede della mostra assaggio, sarà posizionato il Food Truck Zorzi che vedrà l’alternarsi di grandi chef (i fratelli Costardi e Luciano Monosilio per citare due nomi), nei negozi di abbigliamento Elle Boutique e Reporter’s, in centro a Tarvisio, sono in programma sabato 21 ottobre rispettivamente una degustazione di San Daniele, abbinato a un Picolit 2006 e al famigerato cannolo siciliano di Corrado Assenza e l’aperitivo ufficiale della rassegna con la musica di Claude Challe e poi la cena con lo chef Eugenio Boer. Al Fort Hensel di Malborghetto nel weekend si terranno le presentazioni dei libri dei giornalisti Roberto Perrone e Rossana Bettini e il laboratorio per i bambini ‘Le mani in pasta’ con Renato Bosco. Infine ‘Sound, Food & Wine’, il nuovo format che abbina agli appuntamenti enogastronomici la musica di 3 star mondiali della consolle: Claude Challe, Andy Smith e Stéphane Pompougnac.

Sul sito ufficiale www.einprosit.org sono consultabili le vantaggiose offerte turistiche e il programma completo di Ein Prosit 2017, organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e in collaborazione con la Regione Fvg, L’Ersa che presenta il progetto Aqua, Promoturismo Fvg, KitchenAid (main sponsor della diciannovesima edizione), la Provincia di Udine, la Camera di Commercio di Udine, il Comune di Tarvisio ed il BIM, San Pellegrino e Acqua Panna, Despar, Pronto Auto-Jeep, Allianz, la Strada del Vino e dei Sapori, Moroso, Castellani Food Equipment, Prosecco Doc e le Strade della Mozzarella.

I focus sui 7 percorsi della XIX edizione di Ein Prosit

Itinerari del Gusto (da giovedì 19 a domenica 22 ottobre): eventi di punta di Ein Prosit, sono le straordinarie cene in programma nei ristoranti del Tarvisiano, in cui la grande cucina incontra i vini regionali del Friuli Venezia Giulia grazie all’esperienza di alcuni tra i più importanti, affermati e innovativi chef del panorama italiano e internazionale.

Mostra assaggio (sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 19:00): si terrà nelle sale del cinquecentesco Palazzo Veneziano di Malborghetto e si comporrà di due sezioni: ‘Vigneto’ per i produttori di vino che presenteranno ognuno 4 tipologie di vino della loro produzione e ‘Culinaria’ per i produttori gastronomici. 150 le aziende enogastronomiche in mostra che offriranno ai visitatori assaggi delle loro specialità.

Degustazioni guidate (sabato 21 e domenica 22 ottobre): percorso con l’obiettivo di suggerire un approccio corretto al vino conducendo passo dopo passo nell’assaggio, per meglio apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità dei vini o delle birre presentate e dei loro produttori. Gli appuntamenti, che si terranno a Malborghetto, sono curati da importanti e storiche firme del giornalismo enologico italiano quali Annibali, Bellini, Castagno, Castellano, Cossater, Gardini, Ianna, Lupetti, Sangiorgi, Signoroni, Savioli e Vizzari. Spiccano tra tutte la verticale sul Trebbiano di Valentini a cura di Enzo Vizzari e le due degustazioni sulle birre nostrane curate da Eugenio Signoroni e Savio Del Bianco. Prenotazioni su www.einprosit.org.

Gli incontri e i laboratori (sabato 21 e domenica 22 ottobre): un’occasione unica per conoscere meglio gli aspetti del mondo del vino e della gastronomia nazionale. Gli incontri che si terranno tra Casa Oberrichter, Palazzo Veneziano e l’AD Fort Hensel avranno come protagonisti il Maestro italiano della pasticceria Corrado Assenza, Renato Grando, il friulano Bepi Pucciarelli, Bernardo Pasquali con quattro diversi laboratori sui formaggi, Renato Bosco, Albert Sapere con la mozzarella di Bufala ed Enzo e Paolo Vizzari delle Guide dell’Espresso che guideranno gli imperdibili show cooking con grandi chef stellati nazionali.

Welcome home (giovedì 19 e venerdì 20 ottobre): quattro case private del Tarvisiano ospiteranno altrettanti chef (Andrea Canton de La Primula di San Quirino, Alessandro Gavagna de La Subida di Cormons, Alessio Devidè dell’Osteria Altran ed i fratelli Costardi del Ristorante da Cinzia) per serate che rimarranno memorabili.

La cucina della valcanale (da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre): i ristoratori della Valcanale prepareranno una proposta di ‘Menu Assaggio’ abbinata ai vini delle aziende presenti alla manifestazione, ideata appositamente per Ein Prosit. Cena inaugurale mercoledì 18 organizzata da tutti i ristoratori della vallata.

Special events (sabato 21 e domenica 22 ottobre): le specialità del Food Truck Zorzi a partire dalle 12 a Malborghetto, le presentazioni di libri, i laboratori dei sapori per i bambini, l’accoppiata food & shopping lungo la centralissima via Roma a Tarvisio nei negozi di abbigliamento Reporter’s ed Elle Boutique; sound, food & wine al locale Tizio & Caio con bartender e dj set e in abbinata ad alcune cene.

