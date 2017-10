Viale della Vittoria, intervento straordinario sulla rete fognaria

UDINE - La vetustà delle reti comporta costanti attività di miglioramento, anche in regime di straordinarietà. In queste ore stanno operando le squadre Cafc agli inizi di viale della Vittoria dove si era formato, tempo fa, un buco nel manto stradale.

A seguito della video-ispezione, era emersa la necessità di intervenire, viste le condizioni di oggettiva criticità in cui si trova un tratto della fognatura. Dovranno essere sostituiti 40 metri di condotta fognaria al fine di risanarla. L'intervento, di natura straordinaria, terminerà entro la fine di questa settimana, a meno che, in fase di sostituzione, non si verifichino altre esigenze tecniche che verranno comunicate contestualmente all'eventuale proroga delle attività.

Le conseguenze sul traffico risulteranno praticamente assenti, dato che la circolazione è stata mantenuta regolare, tranne che nell'area appositamente recintata, fra le due aiuole spartitraffico, sede dei lavori.