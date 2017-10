Caso vaccini: almeno 1.500 bimbi non hanno ripetuto la profilassi

UDINE – Non tutti i genitori dei bambini coinvolti nel ‘caso Petrillo’ hanno accettato di far ripetere le vaccinazioni ai propri figli. Almeno 1.500 bimbi su un totale di 5.400 mancano all’appello, con le loro famiglie che non hanno risposto alle sollecitazionii dell’Azienda per l’assistenza sanitaria numero 3. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

In queste settimane è stata avviata la somministrazione del secondo ciclo di dosi, che andrà avanti fino all’aprile 2018. Nonostante le rassicurazioni del personale, secondo cui fare una vaccinazione in più non comporta alcun rischio per il bambino, molte famiglie hanno preferito non far ripetere ai propri figli lo stress di una puntura, con l’incognita però di lasciarli completamente indifesi di fronte alle malattie infettive. «Non siamo particolarmente preoccupati di questa percentuale – affermano dall’Azienda sanitaria - perché l'avevamo messa in conto quando è scattata l'emergenza».

Un periodo di lavoro intenso per gli operatori dell’Azienda, che hanno dovuto far fronte a una vera e propria emergenza, lavorando da mattina a sera dal lunedì al sabato, con centinaia di ore di straordinario. Ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se ora sta iniziando la fase di vaccinazione anti-influenzale, rivolta sempre ai bambini e anche agli anziani.