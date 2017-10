Alessandro Borghese e il furgoncino de ‘I 4 ristoranti’ avvistato a Cividale

CIVIDALE - La notizia è apparsa sui social, in particolare sul gruppo 'Sei di Cividale se…' nella serata del 16 ottobre: Alessandro Borghese - chef eclettico e innovativo che ha al suo attivo una ventennale esperienza nel settore gastronomico, sia a livello nazionale che internazionale - è arrivato nella città ducale con il suo furgoncino de ‘I 4ristoranti’, nota trasmissione di Sky Uno.

I post

A lanciare il ‘primo sasso’ è stata Erika che con un secco post ne ha dato l’annuncio: «Mi dicono avvistato Alessandro Borghese con il furgoncino de 'I 4ristoranti' a Cividale!». La conferma arriva anche da Giovanni che precisa: «Anche io l'ho visto a Guspergo a correre». Marisa, invece, dice di averlo notato «sul ponte del Diavolo».

Che sfida sarà?

Dopo la puntata che ha visto protagonisti quattro ristoranti di Trieste (andata in onda lo scorso 3 gennaio) è quindi la volta della cucina friulana. E come si domanda Mattia che si tratti di una «sfida all'ultimo frico?». Non ci resta che attendere per vedere quali saranno i ristoratori protagonisti della nuova puntata.

La trasmissione

Il format è ormai conosciuto al grande pubblico: in ogni puntata, quattro diversi ristoratori di una stessa area geografica competono in una sfida 'all’ultimo piatto' per vedere affermata la superiorità della propria arte. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre i quali, accompagnati proprio da Borghese, commentano e votano ogni aspetto dell’attività di ristorazione del collega sotto esame. Il giudizio riguarda la location, il menù, il servizio e il conto, senza tralasciare nulla e senza risparmiare critiche pungenti.