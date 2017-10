Un male incurabile si porta via a 53 anni il 'Lord', noto commerciante di Colloredo

COLLOREDO DI MONTE ALBANO - A portarlo via all’affetto dei parenti un male incurabile. Paolo Floreani, 53 enne di Colloredo di Monte Albano, commerciante amato e gentile era noto in tutto il Friuli dall'epoca delle grandi serate in discoteca.

Ha lottato con grande coraggio, Paolo, senza far mai pesare la sua sofferenza agli altri, ma non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato nel pomeriggio di lunedì 16 ottobre, all'ospedale di Udine, circondato dall'affetto della famiglia e dei molti amici. Paolo, conosciuto anche come il Lord, lascia un figlio grande, una figlia che va alle medie, la compagna, la ex moglie e la mamma.

Bill, come in molti lo chiamavano, aveva rilevato il negozio di abbigliamento del padre a due passi dal Municipio di Colloredo, e negli anni ’80 lo aveva trasformato in una delle prime boutique della zona. Amava molto il suo lavoro, Paolo, tutti lo ricordano per la sua allegria e la sua gentilezza. L’intero paese ora si stringe attorno al dolore della famiglia.