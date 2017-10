Gli eventi in programma martedì 17 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Alpi Giulie. Itinerari, letteratura e fotografie’ presentazione al Caffè dei Libri

Si parlerà di montagne e di uomini martedì 17 ottobre, alle 19, al Caffè dei Libri di Udine. E’ qui che avrà luogo la presentazione del volume fresco di ristampa Alpi Giulie. Itinerari, letteratura e fotografie, edito dalla Libreria Editrice Goriziana e redatto a quattro mani dagli autori Caterina Ferri, Antonio Giusa, Melania Lunazzi, Antonio Massarutto. Il volume, che andò subito esaurito poco dopo la pubblicazione nel lontano 1999, ha ora una nuova introduzione aggiornata. Sarà il giornalista Paolo Medeossi a introdurre la serata e a dialogare con gli autori presenti. Assieme a lui si compirà un viaggio tra le montagne orientali del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia conoscendo da vicino i desideri, le avventure e la visione dei pionieri che per primi cominciarono a salire le nostre montagne con intento alpinistico e in maniera organizzata.

Conversando con Psiche

Dopo lo strepitoso successo di un Teatro gremito ed entusiasta per il concerto inaugurale che ha visto protagonisti il Maestro Marco Guidarini e il famoso violoncellista Truls Mørk, la Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra, Conversando con Psiche, prosegue Martedì 17 e giovedì 19 ottobre, alle 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, con 2 irrinunciabili concerti dell’Orchestra Sinfonica regionale, sempre con la magistrale direzione del Maestro Marco Guidarini e l’imperdibile partecipazione del celebre pianista Vincenzo Maltempo.

Ludoteca comunale: ripartono i laboratori ludico-ricreativi

Sarà Harry Potter, il maghetto più amato dai bambini e ragazzi, il protagonista del primo appuntamento con i laboratori ludico-ricreativi della Ludoteca comunale. Gli attesi incontri riprenderanno martedì 17 ottobre dalle 16 alle 18, naturalmente nei locali di via del Sale 21. I laboratori sono un momento esperienziale di grande importanza all'interno dell'attività della Ludoteca: si propongono di stimolare la creatività e la fantasia dei piccoli ospiti attraverso l'utilizzo di vari materiali e tecniche. L'attività è riservata alle bambine e ai bambini dai 6 anni in su e la partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: Ludoteca comunale via del Sale 21 (tel. 0432.1272677 e-mail ludoteca@comune.udine.it).

OltreConfine 15-17

Il progetto OltreConfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva a Castions di Strada con la restituzione teatrale itinerante che chiude il percorso nelle comunità del Friuli Venezia Giulia. Martedì 17 ottobre il lavoro è ospite nelle sale del Centro civico di Castions in via Dante con una doppia replica alle 20.15 e alle 21.30.Per informazioni: www.oltreconfine-ww1.eu

Nuovo laboratorio creativo al Punto incontro giovani

Tornano i laboratori creativi organizzati dal Punto incontro giovani. Nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 ottobre, a partire dalle 16, il Centro di aggregazione giovanile di viale Forze Armate ospiterà due incontri dedicati all'approfondimento del "tracing paper", una tecnica creativa basata sul coordinamento di strumenti come matite, pennarelli e forbici. Ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi a una vera e propria forma d'arte che funge anche da pratica antistress, permettendo di liberare la mente e stimolare la concentrazione. Per informazioni: tel. 0432.582109 o 340.5701800, mail puntoincontrogiovani@gmail.com, Facebook Pig Cag. Il Punto incontro giovani è aperto il lunedì dalle 16 alle 18.30, da martedì a giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23.

Loving Vincent: il primo lungometraggio interamente dipinto su tela che racconta Van Gogh

Un’opera poetica e seducente che mescola arte, tecnologia e pittura e si è aggiudicata il Premio del Pubblico all’ultimo Festival d’Annecy. Loving Vincent sarà in programma al cinema Centrale da lunedì 16 a mercoledì 18 ottobre alle ore 15.15 e 19.30. Maggiori info, qui.