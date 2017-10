Bando di concorso per l'inno della Patria del Friuli

FVG - Per la Patria del Friuli sono state scritte tante belle e appassionate canzoni e villotte, ma non esiste un vero e proprio inno a essa dedicato. A questa mancanza cerca di sopperire il bando di concorso per la composizione dell’inno della Patria del Friuli indetto dall’Istitût Ladin Furlan 'Pre Checo Placeran', in collaborazione con il Messaggero Veneto - Giornale del Friuli. L'inno, con testo in lingua friulana, dovrà richiamare i caratteri principali e particolari del Friuli, in riferimento alla storia, alle tradizioni, all'identità sociale e linguistica di tutta la comunità.



Requisiti

Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi cittadinanza, età, sesso e residenza; ogni candidato dovrà presentare in forma anonima una sola composizione originale, mai pubblicata, eseguita o premiata. All'autore dell'opera individuata da una Giuria specializzata, sarà assegnato un premio di 3 mila euro. La proclamazione del vincitore avverrà il 3 aprile 2018. Il materiale dovrà pervenire, tramite raccomandata A/R entro il 20 gennaio 2018, al seguente indirizzo: Istitût Ladin Furlan 'Pre Checo Placerean', Concors pal Imni de Patrie dal Friûl, CP 3, 33039 Sedegliano (Udine).

Il testo del bando di concorso e il modulo di iscrizione si possono leggere e scaricare su: http://www.arlef.it/it/progetti/festa-della-patria-del-friuli/bando-per-la-composizione-dellinno-della-patria-del-friuli.