Ruba soldi e un cellulare da un furgone in sosta: arrestato

UDINE – Nei giorni scorsi, il personale della Squadra mobile della Questura di Udine, ha arrestato un 26enne di etnia rom dimorante a Udine. Il giovane, in seguito all’attività investigativa messa in atto, ha consentito di attribuire al 26enne la responsabilità della ricettazione di denaro e del cellulare rubati nel mese di maggio dal furgone di un giardiniere rompendo il finestrino del mezzo parcheggiato in via Ferrari.

Il giovane, nel periodo in cui ha effettuato il furto, era già soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nonché alla sorveglianza speciale. Provvedimenti che aveva violato in più occasioni.

Il personale della Squadra mobile ha anche eseguito un provvedimento restrittivo, in ambito domiciliare, nei confronti di un 32enne cittadino rumeno, il quale era stato condannato dal Tribunale di Udine per ripetute violazioni del divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal questore.

Dall’inizio dell’anno, sono stati eseguiti altri due provvedimenti di questa natura, nei confronti di altrettanti condannati, stranieri, che si erano resi responsabili della violazione della stessa misura di prevenzione.