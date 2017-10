Ritrovato senza vita il 30enne disperso sul Monte Chiampon

GEMONA DEL FRIULI - Non c’è stato nulla da fare per N.S., il giovane del 1987, originario di Venezia, e domiciliato per motivi professionali a Gemona del Friuli, di cui si erano perse le tracce dalla serata di lunedì 16 ottobre. Il suo corpo è stato trovato dal soccorso alpino, pare essere scivolato e precipitato per una settantina di metri. Complicate le operazioni di recupero a cui sta partecipando anche un elicottero della Protezione Civile.

L'allerta era arrivata ai carabinieri di Gemona del Friuli da parte dei familiari, con i quali il ragazzo si sentiva quotidianamente. Il 30enne, aveva come giorno libero il lunedì, ed era appassionato di escursioni. Ad alcuni colleghi di lavoro aveva manifestato l'intenzione di salire sul Monte Chiampon ed è per questo che lunedì notte le squadre del soccorso alpino di Udine, assieme a quelle della guardia di finanza di Sella Nevea e Tolmezzo, in tutto otto uomini, hanno iniziato a perlustrare con le torce i principali sentieri che conducono al Chiampon e al vicino Monte Cuarnan attraverso Sella Foredor fino alle tre del mattino.

Le ricerche sono riprese martedì mattina all'alba con rinforzi - in totale circa venti persone -, con l'aiuto dell'elicottero della Protezione Civile che si è alzato in volo alle sette e trenta e con l'Unità Cinofila della Guardia di Finanza. I soccorritori non erano certi che il ragazzo fosse andato proprio sul Chiampon e quindi era stata presa in considerazione tutta l'area prealpina soprastante Gemona del Friuli.