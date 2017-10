Capannone va a fuoco a Mortegliano

MORTEGLIANO – Il capannone che ospitava, fino a qualche anno fa, un supermercato, è stato danneggiato da un incendio scoppiato nella serata di martedì 17 ottobre a Mortegliano. Si tratta dell’ex Metà di via Cividale.

L’allarme è scattato poco dopo le 20: ad accorgersi dell’odore di bruciato è stato un residente della zona, che ha chiamato subito i Vigili del Fuoco. Grazie a un’autoscala e a diversi mezzi, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a limitare i danni.

Ancora da stabilire le cause dell’incendio, con i carabinieri della Compagnia di Latisana chiamati a fare luce sulla vicenda. Il capannone è chiuso da circa 8 anni e non è allacciato alla corrente elettrica. Non ci sono stati feriti.