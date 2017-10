Missione in Australia per l'Ente Friuli nel Mondo

FVG - Dopo due decenni i soci del Fogolâr Furlan di Dimbulah (Queensland – Australia) potranno riabbracciare virtualmente il Friuli attraverso una delegazione dell’Ente Friuli nel Mondo. La missione si svolgerà dal 18 al 20 ottobre nelle due città di Cairns e Dimbulah dove, ad attendere il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Adriano Luci, ci sarà il presidente del locale Fogolâr Furlan Deris Marin.

Deris, originario di Caporiacco, lavora presso l’azienda Mungalli Creek Dairy che produce e commercializza yogurt e formaggi freschi, grazie a un terreno posto a 800 metri sul livello del mare vicino a Millaa Millaa, un paesino situato sull'altopiano di Cairns, circondato da colline verdeggianti e dalla foresta pluviale.

Nel Far North Queensland le produzioni agricole sono il punto di forza dell’economia ed è uno degli aspetti su cui si svilupperà anche la visita oltreoceano dell’Ente Friuli nel Mondo. Alcune floride realtà australiane nel settore agricolo e del riciclo dei rifiuti sono gestite da corregionali che si sono trasferiti in questa regione dell’Australia. Sono infatti previste visite alla Cairns Recycling Material, organizzata dal manager di origini friulane Steven Cosatto, a seguire l’incontro con il Presidente della Camera e Commercio di Cairns e la visita alla latteria Biodynamica Mungalli Creek Dairy. Opportunità di confronti anche in occasione della visita alla piantagione di caffè Jaques Coffee plantation e alla piantagione di Manghi, Schincariol Pinacle Farm dove operano friulani emigrati.

Sabato 21 ottobre è prevista la riunione di tutti i Fogolârs Furlans d’Australia con i delegati dell’Ente Friuli nel Mondo nella sede del Fogolâr di Melbourne, mentre domenica si festeggerà il 60°anniversario della fondazione del sodalizio di Melbourne presieduto da Peter Muzzolini. Saranno omaggiati alcuni tra i fondatori del Fogolâr e sarà presentata l’ultima edizione della rivista 'Il Furlan'.