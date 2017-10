Ambiente: con il progetto Radon 1.800 dosimetri in 170 comuni

FVG - Si è concluso a Palmanova il ciclo degli incontri sul gas Radon organizzato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) e dalla Regione. Per l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito, intervenuta anche all'ultimo appuntamento, si è trattato di «un'iniziativa che ha suscitato un grandissimo interesse di pubblico, oltre ogni più rosea aspettativa, visto che nelle 6 serate sono state registrati quasi 2.000 partecipanti e sono stati consegnati 1.800 dosimetri per la misurazione del gas nelle abitazioni».

«È stata - ha evidenziato Vito - una prima esperienza di citizen scienze ad ampio spettro realizzata nella nostra regione ed alla quale i cittadini hanno risposto positivamente, impegnandosi in prima persona in una iniziativa che consentirà un grande passo in avanti nella conoscenza del territorio». «L'esperienza maturata da Arpa con questo progetto - ha concluso l'assessore - sarà da sprone e da stimolo per altre analoghe azioni che la Regione andrà a proporre nei prossimi anni, sempre nell'ottica del miglioramento della qualità di vita».

Una prima sommaria analisi della campagna di distribuzione dei dosimetri è stata fatta dal direttore generale di Arpa, Luca Marchesi. «Le persone che hanno aderito al progetto Radon - ha sottolineato Marchesi - risiedono in 170 dei 216 comuni regionali. Ciò significa che nel 79% dei Comuni della regione verranno installati i dosimetri ed è inoltre significativo il fatto che la mappa della distribuzione dei dosimetri coincide abbastanza bene con le aree di maggior presenza del gas, a riprova dell'efficacia delle azioni messe in campo da Arpa e della validità del progetto».