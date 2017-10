Gli eventi in programma mercoledì 18 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Loving Vincent: il primo lungometraggio interamente dipinto su tela

Un’opera poetica e seducente che mescola arte, tecnologia e pittura e si è aggiudicata il Premio del Pubblico all’ultimo Festival d’Annecy. Loving Vincent sarà in programma al cinema Centrale da lunedì 16 a mercoledì 18 ottobre alle ore 15.15 e 19.30. Maggiori info, qui.

«Ritmi d'Africa» in biblioteca

Prosegue l’Ora delle Storie, l’appuntamento settimanale di narrazione del mercoledì, organizzato dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica Joppi di Udine, per i bambini dai 4 agli 8 anni. Ogni terzo mercoledì del mese viene proposto il modulo «Do-re-mi canti - Do-re-mi leggi», nello spirito dei Progetti Nati per la Musica e Nati per leggere, per avvicinare i bambini alle storie in musica e cantate. L’incontro di mercoledì 18 ottobre, dalle 17 alle 17.50, alla Sezione Ragazzi di Riva Bartolini, è intitolato «Ritmi d’Africa». Grazie all’amico dell’Ora delle Storie Felix Selah, proveniente dal Togo, promotore dell’Associazione Azione Pianeta Positivo e in collaborazione con Time for Africa, si potrà entrare in contatto con i ritmi e le danze della musica afro e ascoltare il suono di strumenti come lo djembè, balafon, shékéreé e ghon. Non mancheranno fiabe e filastrocche musicali e canti tradizionali. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita.

Dialoghi in biblioteca «Fotoreporter in trincea» di Enrico Folisi

Mercoledì 18 ottobre 2017, alle 18.00 nella Sala Corgnali della Biblioteca Civica in Riva Bartolini, nel ciclo Dialoghi in Biblioteca organizzati dalla Biblioteca e dall’Assessorato alla Cultura, sarà presentato il libro «Fotoreporter in trincea. Reportage dal fronte dell’Isonzo, dalla ritirata di Caporetto e dal fronte del Piave», di Enrico Folisi, appena edito da Gaspari. Dialogherà con l’autore il fotografo Paolo Brisighelli.

Si parla di adolescenza

Vi informo che mercoledì 18 ottobre, alle 20.30 nella sala parrocchiale di S. Giuseppe, in viale Venezia 285, a Udine, si terrà la conferenza: ‘Consapevolmente Genitori: l’incontro e la relazione con i figli adolescenti’. Sarà relatore il dottor Patrick Moretti. Ingresso libero.