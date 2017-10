A Udine il più grande centro migranti dopo la chiusura del Cara

UDINE - Come promesso da ministero dell'Interno e Regione Fvg, il Cara di Gradisca d'Isonzo, chiuderà. Udine si appresta dunque a ospitare il più grande centro profughi del Fvg. La Prefettura ha infatti bandito un maxi-appalto per l'accoglienza di richiedenti asilo all'interno delle ex caserme Cavarzerani e Friuli. L’importo totale dei quattro lotti previsti, come anticipato dal Messaggero Veneto, dovrebbe portare l'appalto a superare i 22 milioni. L'avviso di gara europea a procedura aperta (disponibile sul sito) parla della fornitura di beni e servizi per il centro di accoglienza, allestito nelle ex caserme, per 550 posti (contro i 320 attuali). Trattandosi di una gara aperta, inoltre, non sarebbe così remoto che la gestione non fosse più in mano alla Croce Rossa provinciale, ma che finisse ad altre realtà che già altrove si occupano di accoglienza.

Il bando è articolato e composto da quattro lotti

Nella prima sezione, la più complessa, - come precisa il quotidiano - si considera tutta una serie di puntuali servizi: dalla gestione amministrativa e di informazione ai richiedenti asilo, al supporto legale, passando per l'assistenza sociale e psicologica. Si parla anche di la mediazione linguistica, dell’insegnamento dell'italiano, dell’ambulatorio con un medico e un infermiere e della cura e igiene di barba e capelli. Oltre ciò questa parte dell’appalto considera anche il personale diurno, notturno, il direttore, un amministrativo e almeno un magazziniere. Nel secondo e terzo lotto si parla invece della fornitura dei pasti e del servizio di pulizia e di igiene ambientale. L’ultima parte considera la fornitura di beni e vestiti ai migranti. Ciò sta a significare che l’aggiudicatario dovrà fornire una scheda telefonica da 15 euro (una tantum) all'ingresso nel campo, il pocket money giornaliero (2,5 euro al giorno fino a un massimo di 7,5 per nucleo familiare) oltre a un kit di vestiario. Benché la Regione Fvg continui a credere fortemente nell’accoglienza diffusa e in un progetto che coinvolga tutti i comuni, pare proprio che il più grande hub di accoglienza sarà ospitato da Udine.