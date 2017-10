Con Ceghedaccio ritorna l'atmosfera scintillante degli anni '70 e '80

UDINE - 'A night to remember' (get ready tonight) cantavano gli Shalimar nel 1982 così con questo brano elegante si potrebbe identificare il Ceghedaccio di questa edizione fissato per venerdì 20 ottobre. L’evento più atteso dagli appassionati della Disco Music ritorna al padiglione 6 della Fiera di Udine dalle 20 fino all’una e meza di notte per rivivere l’atmosfera della Febbre del Sabato Sera con la scintillante mirror ball: una miscela di suoni, colori, atmosfere e tecnologie da grande spettacolo ma con i successi originali degli anni ‘70/‘80 riprodotti dai vinili a quarantacinque giri dell’epoca.

L'atmosfera scintillante degli anni 70/80

Storia di musica pop e dance che si ripete e si rivolge a nuove generazioni, trasformandosi da passato in nuova tendenza, basti pensare a tutti i brani degli anni '80 che negli ultimi anni sono stati riproposti con nuove sonorità ma con vecchi testi e stili. Pronti quindi per tuffarsi nel mood e nell'atmosfera scintillante degli anni 70/80 quando imperversavano colori, parrucche e zatteroni ed un sound irresistibile. Insomma il Ceghedaccio è una festa sempre sorprendente, da vivere in sicurezza e soprattutto in compagnia, con Renato Pontoni e Carlo P alla consolle, e i Nero Vinile dal vivo. Cosa aspetti? Datti una mossa che il tempo passa.