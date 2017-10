Condannati per furto: un uomo e una donna fermati dalla polizia dei rispettivi Paesi

UDINE – Un uomo e una donna, il primo cittadino romeno, la seconda croata, sono stati tratti in arresto nei rispettivi Paesi in esecuzione a due distinti mandati emessi dalla Procura della Repubblica di Udine, per fatti che vedevano i malviventi, entrambi condannati per reati predatori commessi nella provincia udinese.

La donna

Nella giornata del 14 ottobre, la polizia croata, ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso lo scorso 30 marzo dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti della 44 enne cittadina croata M. N., queste le iniziali della donna che dovrà scontare una pena di un anno, cinque mesi e 28 giorni di reclusione. A suo carico per due distinti episodi predatori, avvenuti nel maggio 2014, in concorso con una connazionale, a Tavagnacco e Martignacco, dove le due donne hanno rubato generi alimentari, all’interno di alcune strutture commerciali.

L'uomo

Il giorno precedente, il 13 ottobre, la polizia romena ha invece dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso lo scorso 22 maggio sempre dalla Procura della Repubblica del capoluogo friulano, nei confronti del 33 enne cittadino romeno R. F. L’uomo è stato condannato alla pena di due anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, per dei fatti che lo hanno visto coinvolto a Palmanova, nel 2015, quando il 33enne, in concorso con un suo connazionale, si era reso responsabile del furto di un portafoglio ai danni di un anziano del luogo. Al momento sono in corso le procedure estradizionali finalizzate alla consegna all’Italia dei condannati.