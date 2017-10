‘Yoga dopo i 50’: perché non provare?

UDINE - Lo yoga è una disciplina che può essere efficacemente applicata per alleviare alcuni piccoli e grandi disturbi tipici dell’età: l'osteoporosi, la menopausa, dalle artriti ai tremori. La lettura in merito è molto vasta e in continuo aggiornamento.

L’asse portante del nostro corpo

Un famoso detto afferma che l'età della persona non è data dai suoi anni, ma dalla salute della schiena. Sappiamo quanto in profondità lo yoga lavori sul rachide, vero asse portante del nostro corpo. Sono stati condotti studi presso l'università della California che hanno dimostrato come una pratica regolare possa prevenire l'aumento della curvatura dorsale (popolarmente detta gobba) dunque tutti i successivi scompensi delle restanti curve fisiologiche. Inoltre le pratiche yogiche possono venire in soccorso anche quale sostegno per i momenti di depressione che facilmente possono presentarsi in questo periodo.

Sono consigliati vestiti comodi e a strati, la lezione è composta da momenti pratici dove il corpo si riscalda e momenti di relax dove invece ci si 'raffredda'. Si pratica scalzi. Per chi dovesse avere qualche particolare disturbo è bene farlo presente a inizio lezione e, a ogni modo chiedere consenso al proprio medico per la pratica, ricordando che gli insegnanti di yoga non sono dei dottori in medicina.