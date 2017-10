Rhythm & Blues Band: nuovo concerto di beneficenza al Teatrone

UDINE - Torna al Teatro Giovanni da Udine, per l’ottavo anno consecutivo a sostegno di Hattiva Lab Onlus di Udine, la storica Rhythm & Blues Band con la sua coinvolgente musica soul e rhythm&blues americana. La tradizionale serata benefica di raccolta fondi è in programma sabato 21 ottobre, alle 20.45; ad aprire il concerto sarà l'esibizione del gruppo ‘Hattiva Lab Drummers’, diretto da Federico Pace, composto dai ragazzi del centro diurno della onlus. La passata edizione, grazie alla presenza di oltre un migliaio di spettatori, ha permesso di raccogliere circa settemila euro. Quest’anno la somma sarà destinata al fondo a sostegno dello studio rivolto a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) che frequentano la onlus udinese (oltre 200). Posto unico numerato 10 euro, persone con disabilità ingresso gratuito. Prevendita presso la biglietteria del teatro Giovanni da Udine, dal martedì al sabato dalle 16 alle 19, oppure su www.vivaticket.it.

Chi è la Rhythm & Blus Band

Nata a Cividale del Friuli nel 1980, la Rhythm & Blues Band, gruppo colossal composto da 25 elementi, ha visto succedersi nelle sue fila oltre 60 musicisti nei suoi 37 anni di attività e ha al suo attivo centinaia di concerti in Friuli, in Italia, Slovenia e Svezia. Anche quest’anno lo spettacolo proporrà una carrellata di successi internazionali di musica soul e rhythm and blues americano con un piccolo tributo a B.B. King. Presentata da Don Orlandez, la band è formata da Giovanni Bernardi, Tiziano Garlatti Costa, Laura Blasutig, Ikeia Feletig, Maria Lidia Patriarca, Ilaria Bernardi, Daniela Del Rio, Paola Benini (voci), Francesco Ganis (batteria), Renato Danelone (percussioni), Sandro Marcon (basso), Nicholas Zampa (tastiere), Federico Marcon (chitarra), Guido Andreussi, Ettore Bront, Gabriele Marcon, Paolo Moschioni (tromba), Massimo Bernardi, Piero Lavarone, Gianandrea Marchesi, Andrea Martinis (sax), Marco Garbo, Maurizio Cepparo, Leo Virgili (trombone).

Cosa fa Hattiva Lab?

Hattiva Lab è una onlus che lavora in tutta la provincia di Udine proponendo servizi socio-educativi ed assistenziali. Gestisce centri diurni per persone con disabilità, doposcuola specialistici per bambini con disturbi dell’apprendimento, laboratori di psicomotricità, eroga consulenze specializzate gratuite a persone con disabilità, bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento, famiglie, educatori ed operatori sociosanitari, grazie anche a un sistema di informazione sui temi della disabilità e dell’area sociale in generale che conta un bacino di oltre 14.000 lettori. Nel complesso Hattiva lab si occupa di circa 70 persone con disabilità, oltre 200 bambini con disturbi specifici dell’apprendimento ed altre difficoltà ed eroga più di 600 consulenze gratuite ogni anno.