Gli eventi in programma giovedì 19 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

XIX edizione di Ein Prosit

Facendo da vera e propria vetrina dell'eccellenza della produzione vinicola regionale (Friuli Venezia Giulia), nazionale e internazionale prende il via giovedì 19 ottobre a Tarvisio e Malborghetto (Ud) la diciannovesima edizione di Ein Prosit, lo straordinario evento enogastronomico organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, considerato dalla critica di settore il principale del Nordest, in grado di richiamare appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis dalle vicine Austria e Slovenia, occupando per l’intero fine settimana tutte le strutture ricettive del comprensorio del Tarvisiano. Maggiori dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171016_455969

‘Contemporanea Acusmatica’

Prosegue domani giovedì 19 ottobre, a Udine la 21^ edizione il festival dedicato alle nuove sperimentazioni musicali ’Contemporanea’. In programma dalle 15 fino a tarda sera alla Chiesa di San Francesco Acousmatic Field, installazioni d’arte sonora, curate da Andrea Vigani, che sono state ideate e allestite appositamente per questo spazio. Le opere mettono l’artista/compositore in stretta relazione con le caratteristiche sonore e spaziali del luogo prescelto.

Tileggounastoria: giovedì 19 ottobre a Laipacco ‘Che animale sei?’

Proseguono in ottobre gli appuntamenti organizzati dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica, a cura dei lettori volontari del Club Tileggounastoria. Durante l’incontro di giovedì 19 ottobre dalle 17 alle 18, intitolato ‘Che animale sei?’, che si terrà alla Biblioteca di Quartiere Laipacco-San Gottardo di Viale Forze Armate, verranno lette le storie più simpatiche sui nostri amici animali. Come sempre, a conclusione è previsto il laboratorio di attività con la collaborazione di Liana, dell’Associazione Culturale ‘San Lazzaro’. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita.

‘Le migrazioni. Rischio o opportunità’

Si rinnova - a partire da giovedì 19 ottobre alle 18 a Udine - il tradizionale appuntamento d'autunno con il ciclo di incontri di riflessione e approfondimento promosso dalla Scuola Cattolica di Cultura assieme al Movimento Ecclesiale di Impegno culturale. Di grande attualità il tema che farà da filo conduttore ai tre incontri: ‘Le migrazioni. Rischio o opportunità, da problema a progetto: meticciare le culture’.

‘Storie dalla ‘Patrie’ del Friuli e…’

Giovedì 19 ottobre alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro ‘Storie dalla ‘Patrie’ del Friuli e…’ di Marco Sandrin Daniel. Sarà presente l’autore. L'ingresso è libero.

'Il gusto del libro'

Secondo appuntamento per la terza edizione de 'Il gusto del libro', la rassegna culturale che abbina il piacere della lettura con il gusto del vino. Giovedì 19 ottobre, alle 18.30, sarà la volta di ‘Momenti di vita poesie, pensieri vari e racconti’ di Silvestro Felli: i pensieri di una persona che crede nell'amore e nell'importanza della conoscenza. Maggiori info, qui.

Conversando con Psiche

Dopo lo strepitoso successo di un Teatro gremito ed entusiasta per il concerto inaugurale che ha visto protagonisti il Maestro Marco Guidarini e il famoso violoncellista Truls Mørk, la Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra, Conversando con Psiche, prosegue Martedì 17 e giovedì 19 ottobre, alle 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, con 2 irrinunciabili concerti dell’Orchestra Sinfonica regionale, sempre con la magistrale direzione del Maestro Marco Guidarini e l’imperdibile partecipazione del celebre pianista Vincenzo Maltempo.