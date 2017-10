Scontro auto-scooter: muore un 41enne

TOLMEZZO - Un 41enne è morto nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre in seguito a un incidente verificatosi davanti al carcere di Tolmezzo, poco dopo le 17. L'uomo, di Mortegliano, era a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato molto violento e per il 41enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto, oltre al personale del 118 (giunto sulla statale 52 bis con un'ambulanza e con l'elicottero), sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, che stanno cercando di fare luce sulla vicenda, e i Vigili del Fuoco del capoluogo carnico. Solo lievi ferite per l'automobilista, che è stato comunque portato in ospedale per per accertamenti.