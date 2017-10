Nuovo spot per ‘Nutella’: fra i protagonisti anche una friulana

MARTIGNACCO - C’è anche una friulana fra i volti della nuova campagna pubblicitaria di ‘Nutella’: occhi azzurri come il cielo sguardo magnetico e un sorriso che strega, lei è Ruth Morandini. Oggi vive a Milano ma è originaria di Martignacco, dove in molti se la ricorderanno anche come Miss Wella Friuli Venezia Giulia. Dal quel 2007 quando era ancora studentessa è passato del tempo e dopo essere stata co-presentatrice in alcune trasmissioni su TeleFriuli, Tele 4 e TelePordenone, ha scelto la strada della recitazione ricoprendo dei ruoli in alcune pellicole di successo e serie come ‘La bella addormentata’ di Marco Bellocchio, e ‘Gomorra 2 la serie’ di Claudio Cupellini, ma non solo. Non sono poi mancate le partecipazioni ad alcuni spot, prima di quello della famosa crema di nocciole, ci sono anche stati - ultimi in ordine di tempo - quelli di Vodafone e di Melinda.

La pubblicità

L’ultimo spot pubblicitario di Nutella è stato lanciato da qualche giorno per presentare i coloratissimi vasetti all’insegna di un nuovo concept («Come te non c’è nessuno - milioni di vasetti unici per parlare di te!») che fa un chiaro richiamo alla famosa canzone del ’63 intonata dalla ‘Pel di carota’ più amata dagli italiani, Rita Pavone. Ruth interpreta una giovane donna in dolce attesa che sorride felice accanto al suo compagno. In mano la coppia ha tre vasetti di Nutella a comporre la scritta ‘noi’. Perché «sono infiniti i dettagli che ci rendono diversi gli uni dagli altri. Essere diversi significa essere speciali, in una parola unici. Nutella vuole valorizzare ciò che ci rende unici, con milioni di vasetti tutti diversi che rappresentano le infinite combinazioni per esprimere chi siamo».