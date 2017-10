Investimenti socialmente responsabili: se ne discuterà alla 3^ edizione di Csr Day

UDINE - Per il terzo anno consecutivo Villa Manin di Codroipo diventa palcoscenico delle aziende etiche e responsabili per quello che rappresenta il più importante evento regionale di confronto sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità. Promosso dall’associazione Animaimpresa, il Csr Day – questo il nome dell’evento, giunto alla sua maturità dopo un primo biennio di affermazione – si svolgerà il prossimo 20 ottobre, a partire dalle 14.30, nella prestigiosa dimora dell’ultimo Doge di Venezia, ormai sede riconosciuta e consolidata. Si ringraziano, inoltre, le aziende socie Cda di Cattelan, Assi.Udine di Migliorini & C. – Gruppo Unipol e Tecnest, main sponsor dell’evento che, a partire da questa edizione, ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine. «Mi auguro che il Csr Day possa restituire al territorio un’immagine di ciò che Animaimpresa rappresenta. Un network, prima di tutto, fra i principali attori del territorio impegnati nel promuovere i principi dell’impresa responsabile». E’ stato questo il commento rilasciato dal presidente Fabio Pettarin, in attesa dell’apertura dei lavori.

Responsabilità Sociale d’Impresa

Animaimpresa è una associazione di imprese e professionisti che, in Friuli Venezia Giulia, promuove i principi della Csr (Corporate Social Responsibility o Responsabilità Sociale d’Impresa) e Sostenibilità portando, ogni anno, le esperienze del territorio fino al Salone della Csr e dell’innovazione sociale di Milano, punto di riferimento nazionale su quest temi.

Investimenti socialmente responsabili

Al Csr Day 2017 si parlerà, innanzitutto, di investimenti socialmente responsabili, ovvero quelle forme di investimento in società che perseguono un approccio virtuoso al tema ambientale, sociale e di governance. Discuterà sull’argomento Davide Dal Maso, partner di Avanzi – Sostenibilità per Azioni (Milano), e, fino al 2015, Segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile. Il settore è in rapida crescita e si propone come alternativa allettante, dal punto di vista dei rendimenti oltreché dei risvolti etici, rispetto all’investimento tradizionale. Ma esistono ombre in questa visione ottimistica?

Gli interventi

Interverrà, a seguire, Silvia Gabrieli, senior consultant di Reputation Institute, principale organizzazione internazionale nata allo scopo di valutare la «reputation» aziendale e guidare le imprese in processi decisionali e di gestione del rischio in grado di non intaccare il patrimonio reputazionale. Sarà possibile, di seguito, assistere a un interessante dibattito fra tre uomini d’impresa, accomunati dall’appartenenza ad Animaipresa: Fabio Pettarin Presidente di Tecnest e, dal 2017, alla guida dell’associazione, Roberto Siagri, Presidente di Eurotech, e Roberto Gasparetto, Direttore Generale di AcegasApsAmga – Gruppo Hera. Un confronto aperto sul tema dell’»azienda polifonica», capace di mettere al centro il dialogo con i propri stakeholder e la valorizzazione delle risorse umane come espressione della propria identità.

Non mancherà un’importante riflessione dal mondo universitario

Come colmare un gap culturale sui temi della Csr? Le università propongono sempre più di sovente percorsi permeati di sostenibilità e Responsabilità Sociale. Esiste, però, un divario conoscitivo nei confronti di chi riveste, oggi, ruoli apicali nelle imprese. Condurrà la riflessione il prof. Mario Minoja, ordinario dell’Università degli Studi di Udine e docente della Bocconi di Milano, profondo esperto nelle tematiche d’impresa con un orientamento alla Responsabilità Sociale.