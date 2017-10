La Questura vieta la 'Marcia dei Patrioti' in città

UDINE – Com’era prevedibile, la Questura di Udine ha negato l’autorizzazione alla 'Marcia dei Patrioti' del 28 ottobre, che, protestando contro la presenza dei migranti alla Cavarzerani, voleva celebrare il centenario della ‘battaglia di Udine’. Un accadimento, come ricordano i promotori di Fiamma Nazionale, durante il quale «centinaia di soldati italiani, arditi, bersaglieri, carabinieri e alpini sono caduti per la Patria».

«Le argomentazioni fornite sono talmente pretestuose – commenta il leader del movimento di destra, Stefano Salmè, candidato a sindaco per 'Io Amo Udine' – che faticano a nascondere il carattere politico della scelta. Tanto per far capire il tono della decisione ci è stato graziosamente consentito di svolgere un presidio davanti alla stazione della litorina a San Gottardo (a pochi metri dal Torre). Mentre ai richiedenti asilo è stato concesso il diritto di manifestare il 17 marzo per reclamare ancora più diritti, ai cittadini udinesi viene negato un corteo per una data che ha segnato la storia di Udine come della Nazione».

Inutile nascondersi dietro un dito, visto che il 28 ottobre, al di là della ‘battaglia di Udine’, importante ma non certamente passata alla storia come determinante per le sorti del conflitto, è ricordato soprattutto per la 'Marcia su Roma', iniziativa che diede il potere a Mussolini e al Partito Nazionale Fascista. Forse la scelta di questa data insieme a quella di denominare la protesta anti-migranti ‘Marcia dei Patrioti’ può aver influito sulla decisione della Questura. Non la pensa così Salmè: «I continui dinieghi della Questura nei nostri confronti, in primis verso un candidato sindaco della città, stanno alterando la libertà politica e l’agibilità democratica nella nostra città. A breve le decisioni conseguenti».