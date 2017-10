‘Sposi da sogno’: torna il tradizionale appuntamento a Fraforeano

FRAFOREANO - Location splendida, evento smart, consulenza gratuita per un make up unico. ‘Sposi da sogno’, la manifestazione dedicata al matrimonio perfetto, si ripropone anche quest’anno, per la seconda volta, a Villa Kekler de Asarta a Fraforeano, domenica 22 ottobre. Patrocinata dal Comune di Ronchis, propone un programma ricchissimo: dopo l’apertura, prevista per le 13 (gli ospiti saranno accolti dalla padrona di casa Ciccinella Kekler) il primo evento ‘Preziosi dettagli in passerella’ è previsto per le 14, mentre alla 15 ci sarà la sfilata di abiti da cerimonia. Alle 16 ‘Sos matrimonio’, tutti i consigli degli esperti a cui seguirà. Alle 17.30 Fashion Style show, ovvero: da Cenerentola a Sposa. La sfilata in programma alle 18 sarà interamente dedicata agli sposi, mentre alle 19 la conclusione a tema con il taglio della torta.

L’evento

Durante tutta la giornata, a disposizione degli ospiti, tanti stand che proporranno i migliori abiti per gli sposi e per la cerimonia, acconciature all’ultima moda, make up, originali allestimenti floreali, gioielli (compresa la nuova linea di Enzo Miccio in esclusiva per 18 carati), bomboniere personalizzate e innovative forme di partecipazioni. Non mancheranno momenti di intrattenimento per grandi e piccini, proposte di viaggio non comuni per la luna di miele, suggerimenti per regali diversi dal solito e servizi fotografici declinati in diverse modalità, proposte di dog sitter per i quattro zampe e trattamenti estetici d’avanguardia. Colonna sonora della giornata con musica d’arpa e violino, mentre, per i più scatenati una sorpresa: la musica di Martini dj Mark Fill. Numerosissimi e di elevato livello professionale gli espositori. Una giornata intensa da cui trarre ottimi spunti per un matrimonio davvero indimenticabile.