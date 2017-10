‘Santa Claus run Fvg’: aperte le iscrizioni!

OSOPPO - Così come avviene in alcune città dei paesi del Nord e, facendo seguito al successo delle precedenti edizioni del villaggio di Babbo Natale a Osoppo, si vuole festeggiare l’arrivo del Natale celebrando in modo unico e divertente uno dei simboli più caratteristici e conosciuti della tradizione popolare: Babbo Natale. Anà-Thema Teatro organizza a Osoppo il 17 dicembre, per festeggiare insieme le festività, la prima edizione della ‘Santa Claus run Fvg’, una corsa/camminata non competitiva a ritmo libero di 5 km.

Di cosa si tratta

La manifestazione sarà una festa sportiva allegra e spettacolare, un’occasione di divertimento per festeggiare i giorni che precedono il Natale dove prenderanno parte con il medesimo entusiasmo sia i partecipanti impegnati nella corsa che tutti coloro i quali vivranno questo avvenimento come spettatori per le vie del centro, animati dallo spirito Natalizio. La ‘Santa Claus run Fvg’ partirà dalla Corte di Osoppo dove sarà allestita la quarta edizione del Mercatino di Natale con oltre 40 bancarelle, giochi ed elfi trucca bimbi per i più piccoli, zone ristoro, vin brulè, dolci natalizi e dove naturalmente arriverà il vero Babbo Natale!

Iscrizione e il regolamento sul sito: www.anathemateatro.com