La stagione teatrale di Gemona inizierà con un giallo

GEMONA – Consueta sede – Palazzo Boton – per la presentazione dell’edizione 2017/2018 di TeatroInsieme, la stagione teatrale promossa dall’amministrazione comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.

La stagione inizierà giovedì 16 novembre con un giallo

Uno dei romanzi più conosciuti di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani… e non rimase nessuno! è stato tradotto da Edoardo Erba ed è interpretato, tra gli altri, da Ivana Monti, Luciano Virgilio e Alarico Salaroli. Rainer Werner Fassbinder ha riscritto a fine anni Sessanta una delle commedie più riuscite di Carlo Goldoni, La bottega del caffè. Questa versione contemporanea sarà a Gemona martedì 5 dicembre con il titolo Das Kaffeehaus grazie alla produzione dello Stabile del FVG.

Martedì 19 dicembre

L’appuntamento con la musica è programmato, fuori abbonamento, martedì 19 dicembre e avrà per protagonista la Mitteleuropa Orchestra diretta dal M° Marco Guidarini impegnata nel Concerto di Natale su musiche di Mozart, Mendelssohn e Beethoven.

Giovedì 18 gennaio

Se il 2017 si chiude in musica, il 2018 si aprirà giovedì 18 gennaio con la danza, quella della Mvula Sungani Physical Dance che ricostruirà in chiave contemporanea il mito di Ulisse in Odyssey Ballet.

Giovedì 1° febbraio

Con Casa di bambola di Henrik Ibsen - protagonisti Valentina Sperlì e Roberto Valerio (anche regista) - giovedì 1° febbraio andrà in scena il testo più conosciuto del drammaturgo norvegese.

Martedì 13 febbraio

Sarà tempo di musical. Jersey boys dal suo debutto nel 2005 ha vinto 54 prestigiosi premi, tra cui il Laurence Olivier Award – il massimo riconoscimento europeo per i musical –, i Grammy e Tony Awards, gli Oscar di musica e musical. La regia è di Claudio Insegno.

Lunedì 12 marzo

Sul palco del Sociale arriverà un cast di stelle - Angela Finocchiaro, Laura Curino, Ariella Reggio - protagonista dell’adattamento teatrale di Calendar Girls, già lungometraggio di successo con Helen Mirren nel 2004 per la regia di Nigel Cole. La storia è quella di un gruppo di attempate signore che, per una buona causa, decide di posare senza veli in un calendario. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi non dimenticano mai di passare da Gemona per presentare i loro nuovi lavori.

Giovedì 22 marzo

Sarà così anche per Blanc – tratto dal fortunato Art di Yasmina Reza – che il pubblico vedrà giovedì 22 marzo.

Giovedì 12 aprile

La chiusura di stagione giovedì 12 aprile sarà con i fuochi d’artificio, quelli garantiti da Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, che in Io ci sarò veste i panni di un nonno del futuro, impegnato a dialogare con i nipoti attraverso le nuove tecnologie.

Per informazioni

Ufficio IAT t. 0432.981441; Teatro Sociale t. 0432.970520. Maggiori dettagli sugli spettacoli al sito www.ertfvg.it.