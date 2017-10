‘Nico, 1988 ’: al Visionario il film sulla vita della cantante dei Velvet Underground

UDINE – Torna la speciale promozione dedicata ai "visionari": venerdì 27 ottobre Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, film vincitore della sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, al prezzo speciale di soli 3,50 euro per tutti gli spettacoli della giornata. Per usufruire della promozione pensata dal Visionario per tutti i suoi tesserati basterà avere la Card ‘Io sono Visionario’ 2017 o la nuovissima Card 2018, già acquistabile e rinnovabile presso il Visionario e il cinema Centrale. Ma le sorprese non finiscono qui, perché lunedì 30 ottobre la regista Susanna Nicchiarelli sarà ospite al Visionario per presentare il film al pubblico udinese!



Musa di Warhol

Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua carriera da solista. Nico, 1988 racconta gli ultimi tour di Nico e della band che l’accompagnava in giro per l’Europa negli anni ’80: anni in cui la «sacerdotessa delle tenebre», così veniva chiamata, ritrova se stessa, liberandosi del peso della sua bellezza e ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio dimenticato. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona. A dare il volto e la voce alla celebre cantautrice una magnetica Trine Dyrholm!



Per informazioni sulla programmazione, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.