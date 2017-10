Julia Holter sul palco del Visionario presenterà il nuovo progetto ‘In The Same Room’

UDINE – Nel panorama dei festival musicali Sexto’Nplugged ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante, grazie ad un instancabile lavoro di ricerca che ha portato in Friuli nomi illustri della scena musicale mondiale, unendo conoscenza del settore ad un ottimo fiuto nello scoprire futuri protagonisti della scena indie. Luogo che da sempre unisce cinema, arte, creatività e musica, il Visionario è diventato sempre di più un punto di riferimento per chiunque sia interessato alla musica live. Naturale, quindi, l’incontro di due delle realtà artisticamente più significative della nostra regione!



Il risultato sarà un evento live imperdibile

A salire sul palco del Visionario venerdì 1 dicembre alle 20.45 la cantautrice e compositrice americana Julia Holter, che presenterà il suo nuovo progetto In The Same Room: una raccolta di registrazioni dal vivo tratte dai 4 album (Tragedy, Ekstasis, Loud City Song e l'ultimo Have You In My Wilderness del 2015) con arrangiamenti nuovi, minimali e vellutati. La prevendita dei biglietti (€18+d.p.) è attiva sul sul circuito Vivaticket e presso la cassa del Visionario (via Asquini 33, Udine).



Gli album live davvero memorabili nel panorama musicale si contano sulle mani delle dita

Spesso sono inutili compendi rivolti ai soli fan. In quest'ottica In The Same Room è differente. L'album testimonia l'evoluzione di Julia Holter, passata dalle atmosfere esoteriche e avantgarde degli esordi alle intriganti miniature pop degli ultimi dischi. Tenere insieme il synth-pop lo-fi degli anni 2000 con oscuri poemi medievali; il musical filtrato dalla televisione degli anni Sessanta con la psichedelia; le radici dell’accademia classica con un field recording istintuale; il cinema francese d’autore con le decadenti atmosfere mittleuropee; il folk più narrativo con un’attitudine letterario-poetica piena e forte. Tutto questo, e molto altro è Julia Holter.