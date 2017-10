Ok al concordato preventivo: Pilosio scongiura il fallimento

TAVAGNACCO – Possono tirare un sospiro di sollievo la proprietà e le maestranze della Pilosio Spa. Il Tribunale di Udine, infatti, lo scorso 11 ottobre, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, dando di fatto il via libera al processo di ristrutturazione e scongiurando il fallimento.

Una notizia accolta con favore dai legali dell’azienda: «Si tratta di un traguardo positivo per Pilosio e per i suoi dipendenti. Il lavoro degli ultimi mesi è stato riconosciuto e tutta l'azienda continuerà a lavorare sodo come ha sempre fatto».



La richiesta di accesso alla procedura era avvenuta lo scorso 19 gennaio e il piano, la proposta concordataria e i documenti, erano stati depositati lo scorso 22 luglio 2017. Il Tribunale ha fissato la data dell'adunanza dei creditori nel febbraio 2018, quando dovranno essere proprio questi ultimi a decretarne l’ammissibilità.