Da Studio Contatto nuovo appuntamento con lo ‘Yoga in Gravidanza’

UDINE - Fermarsi, ascoltarsi, respirare, comunicare con la vita che cresce dentro il proprio grembo. Lo yoga in gravidanza consente di rafforza il legame fra la madre e il bimbo. Studio Contatto (viale Firenze 4, a Udine) propone un nuovo corso di ‘Yoga in Gravidanza’ tenuto dall'insegnante Pilar Gallegos, specializzata in Pre-Natal Yoga, da sabato 28 ottobre alle 9.30 (iscrizioni entro il 23 ottobre).

Una mano sul tuo cuore e una sul suo

Grazie allo Yoga sarà possibile prevenire e alleviare i disturbi che accompagnano l'attesa: mal di schiena, gonfiore, crampi, reflusso,insonnia. Lo yoga aiuta anche a controllare il respiro, stimola la circolazione, rinforza la colonna vertebrale e i muscoli. La futura mamma potrà prepararsi al parto grazie agli esercizi di tonificazione e rilassamento del perineo. Avrà a disposizione un'insegnante specializzata che potrà seguire al meglio indicando le posizioni e gli esercizi più adeguati alla gravidanza.

Per informazioni su costi e iscrizioni: studiocontatto15@gmail.com | Chiara 391 3395276 | Veronica 340 8725269 | Facebook |