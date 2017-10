Gli eventi in programma sabato 21 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Festa della Zucca di Venzone

La Festa della Zucca che anima la cittadella medioevale, sempre il quarto fine settimana di ottobre (e che si svolgerà anche in caso di maltempo il 21 e 22 ottobre), è una manifestazione quasi unica per la sua maniera un po’ goliardica di interpretare le antiche cronache della Terra di Venzone. Maggiori info, qui.

Sua maestà la castagna celebrata a Soffumbergo

Sua maestà la castagna, frutto simbolo dell’autunno, come da tradizione ogni ottobre torna a essere celebrata a Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, dov’è attiva la Pro Loco più piccola d’Italia. L’associazione per tre fine settimana consecutivi (7-8, 14-15 e 21-22 ottobre) propone infatti la 37ma edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. Maggiori info, qui.

XIX edizione di Ein Prosit

Facendo da vera e propria vetrina dell'eccellenza della produzione vinicola regionale (Friuli Venezia Giulia), nazionale e internazionale prende il via giovedì 19 ottobre a Tarvisio e Malborghetto (Ud) la diciannovesima edizione di Ein Prosit, lo straordinario evento enogastronomico organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, considerato dalla critica di settore il principale del Nordest, in grado di richiamare appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis dalle vicine Austria e Slovenia, occupando per l’intero fine settimana tutte le strutture ricettive del comprensorio del Tarvisiano. Maggiori dettagli, qui.

Loving Vincent al Visionario

Loving Vincent sarà in programma al cinema Centrale da lunedì 16 a mercoledì 18 ottobre alle ore 15.15 e 19.30 (visto il grande successo dell'iniziativa, la proiezione è in programma anche sabato 21 e domenica 22 ottobre, alle 15). I dettagli, qui.

‘In Autunno: Frutti, Acque e Castelli’: appuntamento a Strassoldo

‘In Autunno: Frutti, Acque e Castelli’: il 21 e 22 ottobre 2017, dalle 9 alle 19 con orario continuato, gli antichi castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto (Cervignano del Friuli, Udine) apriranno al pubblico. Là, nella verde pianura friulana, dove affiorano le acque di risorgiva, sono nascosti i millenari castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto, testimoni discreti degli avvenimenti storici più importanti che plasmarono nei secoli l’angolo più a nordest d’Italia. Maggiori info, qui.

Rhythm & Blues Band: nuovo concerto di beneficenza al Teatrone

Torna al Teatro Giovanni da Udine, per l’ottavo anno consecutivo a sostegno di Hattiva Lab Onlus di Udine, la storica Rhythm & Blues Band con la sua coinvolgente musica soul e rhythm&blues americana. La tradizionale serata benefica di raccolta fondi è in programma sabato 21 ottobre, alle 20.45. Maggiori info, qui.

'Oltre le porte': le foto di Ulderica Da Pozzo in mostra

I Civici Musei di Udine, dopo le recenti aperture di Donne & Fotografia e Newsha Tavakolian, presentano una nuova esposizione dedicata ad una donna fotografa e valorizzano il suo lavoro di ricerca sul territorio. L'esposizione inaugura a Palazzo Morpurgo. Maggiori info, qui.

Nuovi appuntamenti con ‘Hurriya: voci di libertà per la Siria’

Sabato 21 ottobre, alle 18, verrà invece presentato il libro ‘Matrimonio Siriano’ (Infinito Edizioni) con l’autrice Laura Tangherlini, nota giornalista e conduttrice di Rainews24. L’iniziativa continuerà poi, venerdì 3 novembre, alle 20.30, con la proiezione del documentario ‘Torn-strappati’ di Alessandro Gassman (2015). Maggiorino, qui.

Acousmatic Repertoire Performance

Dopo le installazioni d’arte sonora, curate da Andrea Vigani, che hanno animato per tutta la giornata di giovedì, la Chiesa di San Francesco, si conclude adesso a Udine la 21^ edizione il festival dedicato alle nuove sperimentazioni musicali ’Contemporanea’. Sabato 21 ottobre, in programma Acousmatic Repertoire Performance, in programma al Teatro San Giorgio di Udine con inizio alle 21.

Terzo appuntamento di ‘Teatro Junior’

Continua, la rassegna ‘Teatro Junior’, serie di spettacoli pomeridiani proposta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine all’auditorium Bellavitis di via XXV Aprile nel quartiere Aurora. Sabato 21 ottobre 2017, l'appuntamento sarà con il teatro del cibo e le ‘Storie da mangiare’, a cura della compagnia Le Strologhe (Carla Taglietti e Valentina Turrini). Inizio alle 17, ingresso libero. Per informazioni: Puntoinforma, telefono 0432 1273717, www.comune.udine.gov.it.

Finale regionale di Mister Italia per il Friuli Venezia Giulia

Si terrà il 21 ottobre al Teatro L. Garzoni di Tricesimo la finale regionale di Mister Italia per il Friuli Venezia Giulia. La serata, organizzata da Cristian De Marco con il patrocinio e il sostegno del Comune di Tricesimo, sarà un vero e proprio show in cui oltre ai Mister finalisti si esibiranno anche alcuni dei protagonisti di ‘Cinderella Il Musical’, le ballerine di DNA Danza e altri ospiti a sorpresa. I ragazzi in gara provenienti dalle selezioni fatte in Friuli V. G. e Veneto orientale, zone di competenza di Cristian De Marco, verranno valutati da una giuria di addetti ai lavori presieduta dalla bellissima Shamira Lui. Il look dei concorrenti sarà curato dal team di Barberclub di Udine. La manifestazione che avrà inizio alle 20.45 sarà presentata da Chiara De Marco. Per informazioni su Mister Italia Friuli Venezia Giulia gli interessati possono scrivere a fvg@misteritalia.org, oppure telefonare o mandare un messaggio al numero 347.0164522

‘Enciclopedia della donna perfetta’

Una carrellata ironica sui manuali di un tempo che insegnavano a essere ‘la donna perfetta’, ma i cui luoghi comuni sono ancora in vigore. Come si dispongono gli ospiti a tavola? Qual è il metodo migliore per dimagrire? E’ vero che gli uomini guidano meglio delle donne? Come organizzare le pulizie della casa? Può una donna conciliare famiglia e lavoro? Sabato 21 ottobre 2017, alle 21, all'Auditorium Menossi di via S. Pietro, si potrà dare risposta a queste e molte altre domande frugando in libri e manuali degli anni ’50 e ’60, strumenti indispensabili per donne impegnate su più fronti in un’Italia che si affacciava al boom economico e si preparava a importanti stravolgimenti sociali. Oggi questi libri ci offrono un interessante e divertente spaccato sulla vita quotidiana di quegli anni. Ma sono davvero così superati? Due fantomatiche venditrici di enciclopedie, Stefania Carlesso e Paola Rossi, cercano di dimostrare il contrario: ci invitano per una sera a riportare indietro gli orologi ed esplorare insieme le pagine dell’Enciclopedia della donna perfetta. Fra letture e musiche, scoperte e ricordi, sorprese e risate, ci accorgeremo che inaspettatamente alcuni temi sono ancora attuali, che sotto alla patina del cambiamento si nascondono pregiudizi duri a morire. Per fortuna c’è l’Enciclopedia, che si può acquistare anche in comode rate. Azioni coreografiche e fisiche di Daniela Rossettini.

‘Elezioni politiche e regionali’

Sabato 21 ottobre, alle 10, a Udine , all'Hotel Cristallo (piazzale d'Annunzio n.43) , è in programma un incontro del Partito Pensionati, sul tema ‘Elezioni politiche e regionali’. Interverrà il segretario regionale Fvg, Luigi Ferone.

Alpe Adria International Bird's Show

L'Associazione Ornitologica Friulana, assieme all'Associazione Ornitologica Pordenonese, il 21 e 22 ottobre, nei padiglioni della fiera di Udine, organizzeranno la tradizionale Alpe Adria International Bird's Show, mostra Ornitologica Internazionale Friuli Venezia Giulia, che sarà aperta al pubblico dale 9 alle 18, sabato e dalle 9 alle 17, domenica.

Aperitivo con il salmone Upstream

Un salmone unico, proveniente dalle acque incontaminate delle isole Faroe, tra Islanda e Scozia, caratterizzato da una lavorazione senza precedenti e da una morbidezza e gusto incomparabili. Sabato 21 Ottobre avremo la possibilità di assaggiarlo in una degustazione guidata da Daniele Rossetti, responsabile Italia Upstream. Dalle 18 alle 19.30 proveremo le diverse consistenze e sapori che contraddistinguono il filetto, la ventresca e la coda del salmone, tagliati a coltello davanti ai vostri occhi. In aggiunta le uova di questo straordinario pesce, accompagnate dalla stracciatella di burrata. A completare il tutto un calice di Franciacorta Solouva, una delle bollicine italiane che abbiamo selezionato per i nostri aperitivi. La degustazione ha un costo di 15 euro, vino incluso. Se desiderate assicurarvi un tavolo è consigliata la prenotazione, altrimenti vi aspettiamo direttamente al banco gastronomia. A sabato per un aperitivo controcorrente. Info e prenotazioni: T. 0432.1503727 - Mail info@lalimentare.it

Presentazione del libro ‘Schegge di R’ di Roberta Camerino

L'autrice ne parla con la scrittrice Elena Commessatti, sabato 21 ottobre dalle 18 alle 19.30 alla Libreria Moderna Udinese (via Cavour, 13, 33100 Udine). Scritto a diversi anni dalla scomparsa della madre, la stilista Giuliana Coen Camerino, il libro di Roberta Camerino racconta una vita vissuta all'ombra di una donna famosa in tutto il mondo, una donna vulcanica, instancabile e geniale. Ma è anche un libro che spalanca un mondo fatto di straordinaria sincerità e sconvolgente, impietosa chiarezza. E che si conclude con una bellissima dedica di Roberta alla madre: ‘Questa era Giuliana. Una piccola parte di Giuliana. Giuliana la mia mamma, non Giuliana detta Roberta di Camerino’.

I Trigeminus a Ragogna

Ogni anno proponiamo al numeroso pubblico spettacoli di diversi sapori, che offrono comicità autentica e spunti di riflessione, con ospiti compagnie del nostro territorio e non. Si parte sabato 21 ottobre, con il ritorno dei Trigeminus. Una grande serata di comicità garantita, per dare il via ad un piacevole cartellone di spettacoli. Maggiori info, qui.

Come affrontare il lutto?

A confrontarsi sulle tipologie del lutto e sulle possibili conseguenze, saranno gli psicologi e gli psichiatri nel seminario che si terrà a Udine, sabato 21 ottobre, all'Astoria Hotel, dalle 9 alle 17. ‘Dalla Resistenza alla Costituzione: testimonianze di un percorso’ Prenderà il via sabato 21 ottobre il primo di un ciclo di incontri intitolato ‘Dalla Resistenza alla Costituzione: testimonianze di un percorso’, ideato dall’ANPI di Udine in collaborazione con l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione con il patrocinio del Comune di Udine. Appuntamento al Teatro Palamostre di Udine, alle 9.

Nel 2017 il Teatro Pasolini compie 20 anni

Sabato prossimo, 21 ottobre, il Teatro Pasolini di Cervignano invita per un festeggiamento speciale l’intera cittadinanza di Cervignano, gli spettatori che l’hanno frequentato in questi anni, tutti i cittadini dei Comuni che con continuità hanno preso parte al progetto e alla vita culturale del teatro; si ritrova con i Sindaci, gli assessori, le amministrazioni comunali, gli operatori, le associazioni, le realtà culturali, gli enti, le realtà istituzionali e private che hanno contribuito a ideare, promuovere, sostenere, collaborare e rendere in ogni forma viva, sempre aperta, plurale, la vita del Teatro di Cervignano. Alle 17, è in programma ‘Raccontami una storia’ per bimbi dai 4 ai10 anni. Ingresso libero. Dalle 20.30, Buon compleanno Teatro Pasolini!