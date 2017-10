Gli eventi in programma domenica 22 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Wedding Day: è tempo di Buttrio in Love

Si chiama ‘Buttrio in Love’ il wedding day tutto dedicato agli sposi che si terrà il 22 ottobre nella splendida cornice di Villa Dragoni Florio a Buttrio (via Florio, 18). Dalle 14 alle 20 sarà possibile partecipare all'evento, pensato per coloro che stanno per unirsi in matrimonio e che desiderano conoscere i migliori professionisti del settore, godendosi qualche ora in piacevole relax. Maggiori info, qui.

XIX edizione di Ein Prosit

Facendo da vera e propria vetrina dell'eccellenza della produzione vinicola regionale (Friuli Venezia Giulia), nazionale e internazionale prende il via giovedì 19 ottobre a Tarvisio e Malborghetto (Ud) la diciannovesima edizione di Ein Prosit, lo straordinario evento enogastronomico organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, considerato dalla critica di settore il principale del Nordest, in grado di richiamare appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis dalle vicine Austria e Slovenia, occupando per l’intero fine settimana tutte le strutture ricettive del comprensorio del Tarvisiano. Maggiori dettagli, qui.

Festa della Zucca di Venzone

La Festa della Zucca che anima la cittadella medioevale, sempre il quarto fine settimana di ottobre (e che si svolgerà anche in caso di maltempo il 21 e 22 ottobre), è una manifestazione quasi unica per la sua maniera un po’ goliardica di interpretare le antiche cronache della Terra di Venzone. Maggiori info, qui.

‘Sposi da sogno’ a Fraforeano

Location splendida, evento smart, consulenza gratuita per un make up unico. ‘Sposi da sogno’, la manifestazione dedicata al matrimonio perfetto, si ripropone anche quest’anno, per la seconda volta, a Villa Kekler de Asarta a Fraforeano, domenica 22 ottobre. Maggiori info, qui.

Sua maestà la castagna celebrata a Soffumbergo

Sua maestà la castagna, frutto simbolo dell’autunno, come da tradizione ogni ottobre torna a essere celebrata a Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, dov’è attiva la Pro Loco più piccola d’Italia. L’associazione per tre fine settimana consecutivi (7-8, 14-15 e 21-22 ottobre) propone infatti la 37ma edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. Maggiori info, qui.

'Affido: un bene per me'

Lo spettacolo spettacolo comico per famiglie ‘Ti fidi tu?’ andrà in scena domenica 22 ottobre alle 16.30 all’Auditorium Impero di Martignacco, con il gruppo teatrale e cabarettistico dei Trigeminus che da anni si occupa di rappresentare sulla scena tematiche sociali come quella dell’affido familiare. Anche questa iniziativa ha come finalità diffondere, motivare, promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà comunitaria su cui si fonda l’esperienza dell’affido, tanto è vero che tra i vari interventi in programma ci sarà anche un breve focus su quanti interventi sono attualmente in atto a favore di minori del nostro territorio. L'evento fa parte di un progetto intitolato «Affido un bene per me», iniziato a dicembre 2016 con una serata di sensibilizzazione sull’accoglienza di minori in affido familiare, e ha previsto incontri di informazione e corsi di formazione sulla tematica e la pratica dell’affido nelle sue varie forme. Il progetto è stato realizzato grazie al Sistema Locale dei Servizi Sociali dell’Uti Friuli Centrale, all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e alla collaborazione di tre associazioni di volontariato che si occupano di minori in difficoltà: «Famiglie per l’Accoglienza» e «Par vivi in famee di Udine», «Il Focolare di Campolongo-Tapogliano». E’ previsto che il progetto prosegua anche nel prossimo anno, con nuovi incontri di informazione e nuovi corsi di formazione. Lo scopo di tale collaborazione è diffondere, motivare e promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà comunitaria su cui si fonda l’esperienza dell’affido familiare.

Alpe Adria International Bird's Show

L'Associazione Ornitologica Friulana, assieme all'Associazione Ornitologica Pordenonese, il 21 e 22 ottobre, nei padiglioni della fiera di Udine, organizzeranno la tradizionale Alpe Adria International Bird's Show, mostra Ornitologica Internazionale Friuli Venezia Giulia, che sarà aperta al pubblico dale 9 alle 18, sabato e dalle 9 alle 17, domenica.

‘In Autunno: Frutti, Acque e Castelli’: appuntamento a Strassoldo

‘In Autunno: Frutti, Acque e Castelli’: il 21 e 22 ottobre 2017, dalle 9 alle 19 con orario continuato, gli antichi castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto (Cervignano del Friuli, Udine) apriranno al pubblico. Là, nella verde pianura friulana, dove affiorano le acque di risorgiva, sono nascosti i millenari castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto, testimoni discreti degli avvenimenti storici più importanti che plasmarono nei secoli l’angolo più a nordest d’Italia. Maggiori info, qui.

‘Lezioni di storia – La Storia nell’Arte’

Con il titolo ‘La Storia nell’Arte’ gli Editori Laterza e il Teatro Nuovo Giovanni da Udine propongono alla città (primo appuntamento domenica 22 ottobre, alle 11), per il secondo anno consecutivo, un ciclo delle Lezioni di storia che vede protagonisti sei tra i migliori storici italiani, in grado di presentare al meglio, sia sotto il profilo scientifico che sotto quello della capacità espressiva e della divulgazione, argomenti di grande fascino e suggestione. Maggiori info, qui.

Loving Vincent al Visionario

Loving Vincent sarà in programma al cinema Centrale da lunedì 16 a mercoledì 18 ottobre alle ore 15.15 e 19.30 (visto il grande successo dell'iniziativa, la proiezione è in programma anche sabato 21 e domenica 22 ottobre, alle 15). I dettagli, qui.

Conversando con Psiche a Palmanova

I colloqui di approfondimento della Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra Conversando con Psiche, continuano domenica 22 ottobre, alle ore 18, presso la Polveriera Garzoni di Palmanova, con un imperdibile appuntamento a ingresso libero intitolato Vivaldi, Geminiani, Corelli – Il Barocco come sublime contrasto. L’incontro vedrà protagonisti il professore di Storia ed Estetica della Musica del Conservatorio ‘G. Tartini’ di Trieste, Marco Maria Tosolini, come relatore e il famoso semiologo, Paolo Fabbri, come ospite.

Festival Udine Castello

Per il concerto di chiusura della stagione, il Festival Udine Castello propone un prelibato omaggio da oltreoceano, firmato Amici della Musica. Direttamente dalla Grande Mela, domenica 22 ottobre alle 11 arriva infatti nel Salone del Parlamento una delle più blasonate flautiste della scena internazionale: Carol Wincenc, virtuosa interprete di casa nei grandi teatri americani, asiatici ed europei, oltre che apprezzata docente della rinomata Juilliard School.

Club Porsche Veneto-Friuli a Cividale

Turisti speciali a bordo di splendide Porsche appartenenti al club Porsche Veneto-Friuli faranno visita domenica 22 ottobre a Cividale e alle sue vestigia storiche. Una trentina di bolidi della prestigiosa casa automobilistica tedesca giungeranno nella mattina di domenica nella città ducale. Le potenti vetture, alcune delle quali preparate per competizioni su pista, sosteranno nel parcheggio della sede centrale della Banca Popolare di Cividale dalle 9.30 alle 11.30, mentre gli equipaggi, una cinquantina di persone, si recheranno in visita all'antica Forum Iulii accompagnati da due guide turistiche.