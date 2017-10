Stroncato da un malore mentre cerca funghi: morto un 69enne di Tarcento

LUSEVERA - Si è sentito male mentre era alla ricerca di funghi, nei boschi di Vedronza di Lusevera. Un 69enne di Tarcento è morto nel pomeriggio di venerdì sotto gli occhi di un amico. E' stato proprio quest'ultimo a chiamare aiuto, avvisando il 118, raggiungendo la vicina locanda Stafanutti.

Purtroppo l'intervento del personale del 118m giunto sul posto con lelicottero, non è servito per salvare la vita al 69enne. L'uomo sarebbe morto per un arresto cardiaco. Sul posto i carabinieri della stazione di Pradielis e il Sagf. Il fatto si è verificato verso le 17.30.