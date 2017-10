Bob Martin, avviata la procedura di licenziamento per i 72 dipendenti

UDINE – Brutte notizie dalla Bob Martin. I sindacati, infatti, hanno ricevuto dall'azienda l'avvio della procedura di licenziamento collettiva per i 72 dipendenti. Naufragati quindi, almeno per ora, i tentativi di salvare l’azienda di Sant’Osvaldo, nonostante l’interesse dimostrato da almeno cinque imprenditori.

Ora scattano i 75 giorni per trovare un accordo di uscita per i lavoratori, prima del licenziamento vero e proprio e dell’avvio della procedure per la Naspi, l’indennità di disoccupazione ordinaria. Grande l’amarezza dei sindacati, che in queste settimane hanno lavorato intensamente per trovare un’alternativa percorribile, coinvolgendo anche la Regione e il Comune.

Purtroppo la multinazionale inglese di mangimi per animali non ha voluto tornare sui propri passi, rimarcando come le vendite siano inferiori del 25% rispetto alle attese. Accanto alle perdite, che per l’intero gruppo ammontano a circa 9 milioni di euro, suddiviso tra le sedi in Italia, Spagna e Francia, ha raggiunto i 9 milioni di euro, ci si è messa anche la Brexit a complicare le cose.