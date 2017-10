Prisciano (FdI) aggredito nel centro di preghiera islamico

TARCENTO – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo Prisciano, sarebbe stato aggredito nel luogo dove i musulmani tarcentini si ritrovano per pregare, in via Roma. E’ stato lui stesso a denunciare il fatto pubblicamente, postando su Facebook una foto all’uscita dal Pronto Soccorso di Gemona. Prisciano infatti in seguito all’aggressione ha riportato la frattura a una mano. 'Aggrediti e rapinati dai violenti musulmani. Ma non mi faccio intimorire da questi soggetti...'. Questo il contenuto apparso sul social del consigliere di FdI.

Prisciano ha raccontato di essersi recato, venerdì sera, insieme ad altre tre persone, nella struttura di via Roma chiedendo di iscriversi all’associazione che gestisce le sale di preghiera. Ne sarebbe nata una discussione e dalle parole si è passati alle mani. «Prima ci hanno provocato e poi aggredito – ha riferito Prisciano – ci hanno circondato e spintonato, ci hanno colpito più e più volte, per farci uscire». A una delle persone che era con il consigliere di FdI è stato portato via il cellulare ed ha riportato una microfrattura a una mano. Anche Prisciano è stato colpito a una mano, fratturandosela, ed è per questo che si è recato all’ospedale di Gemona per farsi medicare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. «Sono stato minacciato di morte, mi hanno detto che sanno dove abito», ha detto ancora Prisciano, intenzionato a sporgere denuncia.