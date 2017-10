Scontro tra moto: feriti due giovani centauri

RIVE D’ARCANO – Due motociclisti si sono scontrati, nelle prime ore di sabato 21 ottobre, sulla provinciale 10, in località Fornaci di Mezzo, a Rive d’Arcano.

A finire in ospedale, come riporta l’edizione on line de Il Gazzettino, due giovani centauri: un 28enne di San Daniele e un 26enne di Majano. Entrambi hanno riportato sospette fratture e contusioni varie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, per i soccorsi, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Fagagna e del Norm di Udine, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.