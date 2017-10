Delneri: «L'Udinese ha le caratteristiche per controbattere la tecnica della Juventus»

UDINE – Ripetere una vittoria in casa come quella del 3 aprile 2010 (a segno Sanchez, Pepe e Di Natale) pare un’utopia. Luigi Delneri, però, sa che qualcosa di buono, i suoi uomini, possono farlo. «La Juve ha logicamente delle grandi e valide alternative in ogni zona del campo, ma l’Udinese ha le caratteristiche necessarie per controbattere la loro tecnica- ha cominciato il mister - Se noi giocheremo con intensità e la giusta dose di fisicità potremo dire la nostra, questo è l’unico modo che abbiamo per sopperire alla loro superiorità».

Voglia di vincere

La Juventus arriva da una sconfitta (1-2 contro la Lazio) ed è in cerca di punti in campionato. «Devo dire che anche se la Juve ha fatto fatica nelle ultime partite, rimane pur sempre una squadra molto forte e votata costantemente all’attacco – ha aggiunto Delneri - noi dovremo essere consci di giocare contro una squadra importante e pertanto dovremo sopperire alla loro tecnica utilizzando le armi in nostro possesso». La strada giusta? Sbagliare il meno possibile. «Vogliamo mantenere il nostro equilibrio tattico. Le motivazioni saranno altissime – ha detto ancora - Noi dovremo rispondere con l’intensità. Quella di domani è una gara che se affrontata con il piglio giusto può essere il miglior viatico per fare bene nelle giornate a venire».

Gli 11 in campo

Widmer e Larsen non sono stati convocati. «Sono rientrati in gruppo in settimana ma non sono ancora disponibili per la partita contro la Juventus». Fofana, invece, dovrebbe giocare. «Devo ancora scegliere chi scenderà in campo ma credo che l'unico modo che Fofana ha per ritrovare la condizione sia giocare. È un calciatore che possiede delle caratteristiche molto importanti per noi»

Il numero 1

Delneri si troverà davanti anche Gianluigi Buffon. Domani potrebbe essere l’ultima gara per lui al Friuli… «Spero che continui. Siamo di fronte a un grande professionista, sono onorato di averlo allenato, così come i tifosi e gli addetti ai lavori di vederlo all’opera. Ha cambiato la visione di un ruolo, è stato l’artefice principale del cambiamento strutturale del portiere- ha commentato - Ha dimostrato di come si può essere un attaccante pur giocando in porta. Lui deve essere un esempio anche per i più giovani. Queste figure devono lasciare tracce importanti per far vedere come si fa calcio ad alti livelli».

Gli avversari

Massimiliano Allegri ritrova Marchisio, convocato per la trasferta di Udine, ma in attesa dei rientri di De Sciglio, Höwedes e Pjaca perde Matuidi a centrocampo. Il mediano francese ha infatti accusato un affaticamento al flessore e resterà a casa. Dybala, sfruttato solo mezz’ora nella gara contro la Lazio, sta bene. Una curiosità: l’attaccante argentino ha sbagliato due rigori consecutivi, ma all’Udinese ne ha segnati 3 in carriera. I friulani sono la squadra contro cui Dybala ha segnato più su rigore e su punizione.