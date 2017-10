Che tempo farà domenica 22 ottobre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Per la giornata di domanica, l'Osmer Fvg prevede cielo in prevalenza coperto, al mattino piogge sparse in genere moderate, poi più abbondanti, intense su pianura e costa orientali con probabili temporali.

Sulla costa soffierà vento da sud moderato al mattino, poi Bora forte e fredda alla sera, con raffiche intorno a 100 km orari a Trieste; vento sostenuto da nord o nord-est su tutte le zone dal pomeriggio. Sui monti nevicate, inizialmente ad alta quota, poi in calo fino a 1.000 metri circa.