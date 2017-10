Aggressione al centro islamico: la replica di El Karz Abdennabi

TARCENTO – E’ diversa la versione fornita dal responsabile dell’Associazione sociale tarcentina, El Karz Abdennabi, in merito alla presunta aggressione subita dal consigliere comunale di FdI Riccardo Prisciano.

L’esponente della comunità islamica, che nella stanzetta di via Dante accoglie i soci del sodalizio per momenti di discussione e anche di preghiera, accusa Prisciano di averli voluti provocare e di aver mancato di rispetto con il suo atteggiamento e con i suoi modi. «Prisciano è entrato con la forza, spavaldo e convinto di poter fare tutto ciò che desiderava – ha detto El Karz Abdennabi al Messaggero Veneto – sigaretta in mano, cellulare pronto a riprendere senza autorizzazione e calzando le sue scarpe nonostante le nostre richieste di toglierle all'entrate come fanno tutti i nostri ospiti. Anzi, davanti a tale invito ha addirittura volutamente sfregato ulteriormente le suole in segno di sfida: a quel punto abbiamo capito che non ci sarebbe stato dialogo e abbiamo chiamato i carabinieri». Questa la versione di El Karz Abdennabi, che nega l’aggressione fisica, ammettendo solo di aver tentato di togliergli di mano il cellulare.

Un episodio che ha già avito rilevanza nazionale, con la solidarietà espressa dalla leader nazionale di FdI Giorga Meloni e dal parlamentare friulano Walter Rizzetto. Quest'ultimo ha anche chiesto l’intervento del ministro Minniti. Ora spetta ai carabinieri fare luce sull’episodio, cercando di chiarire il fatto, così come spetterà alle autorità verificare se quello che avviene in via Dante 79, luogo che per Prisciano rappresenta una moschea abusiva, sia regolare. «Per avere informazioni su quanto avviene nel centro, aperto a tutti, basta farlo in maniera educata – chiude così El Karz Abdennabi sempre sulle pagine del Messaggero Veneto -, ma se arrivi irrispettoso e ti comporti come hanno fatto il consigliere e i suoi amici non c'è motivo per cui dovremmo aprirti le porte di casa nostra».