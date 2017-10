Doppio incidente su via Nazionale: tre persone ferite

UDINE – Doppio incidente su via Nazionale, tra Tavagnacco e Tarcento, nella giornata di sabato 21 ottobre. In entrambi i casi i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

Il primo sinistro si è verificato alle 16.40. Un’auto, una Kia Ceed condotta da un 62enne di Tricesimo, immettendosi su via Nazionale ha urtato una bicicletta con in sella un 19enne afghano. Il giovane è finito a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Ha rifiutato il trasporto in Pronto soccorso.

L’altro incidente è accaduto alle 18.40 a Tavagnacco: un tamponamento verificatosi in via Nazionale 11, sulla corsia in direzione periferia. A essere coinvolti una 79enne di Campoformido alla guida di una VW Golf e una 29enne di Udine con una Seat. Due le persone ferite, entrambe portate in ambulanza all’Ospedale di Udine: la 79enne a bordo della Golf e e una 64enne passeggera della Seat.