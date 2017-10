Furto in una villetta: bottino da 10 mila euro

MAGNANO IN RIVIERA – Furto in un’abitazione di via Prampero, a Magnano in Riviera. I ladri, almeno tre, sono riusciti a entrare in casa forzando una finestra e scassinando la cassaforte. Per farlo hanno utilizzato mazze e picconi. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

I ladri sono riusciti a impossessarsi di oggetti preziosi per un valore totale di circa 10 mila euro. Come detto, prima sono riusciti a introdursi nell’abitazione forzando una porta-finestra, poi hanno individuato la cassaforte. Un vicino però si è accorto che nella casa qualcosa non andava e ha subito contattato il proprietario della villetta. A quel punto è scattato l’allarme, con l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri, nell’abitazione non c’era più nessuno. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei vicini e si sono messi alla ricerca di un fuoristrada che pare essere stato utilizzato per il colpo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 21 ottobre.