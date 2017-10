Turismo, Bolzonello: «Venzone modello vincente di rilancio»

VENZONE - Il ringraziamento rivolto ai volontari per l'organizzazione di un evento di grande attrattività per il territorio del Friuli Venezia Giulia e la costante attenzione che l'amministrazione regionale ha avuto in questi anni per lo sviluppo turistico ed economico di Venzone. Questi i concetti espressi dall'assessore al Turismo e vicepresidente della giunta regionale, Sergio Bolzonello, intervenendo a Venzone in occasione della 25esima edizione della Festa della zucca, caratterizzata anche quest'anno, nonostante le condizioni metereologiche, da un grande successo di pubblico.

I risultati concreti e, in qualche modo storici, che sono stati conseguiti per il rilancio di Venzone, come ha sottolineato Bolzonello, hanno visto la Regione convintamente protagonista, iniziando ad esempio dalla ripresa della stessa Festa della zucca, che prima del 2015 aveva subito uno stop e che ora è cresciuta diventando una manifestazione in grado di richiamare visitatori anche da oltre i confini nazionali. Ma la rinascita di Venzone, lo ha ricordato il vicepresidente, è stata simboleggiata dalle statue dei Santi ricollocate a coronamento del tetto del Duomo, riprodotte a distanza di 41 anni dal terremoto che colpì il Friuli nel 1976. E in virtù della grande opera di recupero portata avanti dopo il sisma - quando il centro venne ricostruito pietra su pietra - Venzone è diventata, sempre su volontà della Regione, la sede della Serm Academy: la Scuola internazionale di formazione per la gestione della risposta in emergenza sismica. Una struttura nata attraverso la collaborazione e la sinergia tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Protezione civile regionale, l'Università di Udine, il Comune di Venzone e l'Associazione dei Comuni terremotati e dei sindaci della Ricostruzione del Friuli.

Come ha rimarcato Bolzonello, non ultimo nella serie di scelte e di eventi che hanno contraddistinto il rilancio di Venzone, c'è stato il riconoscimento nazionale quale Borgo più bello d'Italia: un'occasione di straordinaria visibilità offerta dal programma di Rai 3 dedicato ai viaggi e al turismo. Da parte sua il sindaco di Venzone, Fabio Di Bernardo, ha espresso la propria soddisfazione per il tutto esaurito registrato durante questo fine settimana nelle strutture ricettive della zona, evidenziando tra le altre l'iniziativa del treno storico a vapore che ha collegato Trieste alla cittadina medioevale. Lo stesso Di Bernardo ha inteso esprimere un ringraziamento all'Amministrazione regionale per il lavoro di squadra fatto in questi anni e finalizzato al rilancio di Venzone. Un obiettivo conseguito, visti i numeri dei flussi turistici di cui beneficia in termini di indotto economico tutto il territorio. Un'esperienza di buone prassi di cui il sindaco sarà testimone la prossima settimana nel corso di una serie di incontri in Centro Italia, per presentare un modello vincente sia sul piano della ricostruzione post terremoto sia su quello dello sviluppo turistico e culturale. Erano presenti all'evento odierno, tra gli altri, anche l'eurodeputata Isabella De Monte e l'onorevole Gian Luigi Gigli.