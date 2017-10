Juventus a valanga sull'Udinese: al Friuli finisce 6 a 2

UDINE – Un’Udinese generosa ma troppo arrendevole tiene testa solo per 20 minuti alla Juventus, che passa al Friuli vincendo addirittura per 6 a 2. Ai friulani il merito di essere passati in vantaggio con Perica nei primi minuti e di aver acciuffato il pareggio a inizio ripresa con Danilo. Per il resto poco o nulla da segnalare in casa Udinese, se non un doppio tentativo di Jankto sul finire della prima frazione di gioco, con una giornata decisamente no per l’estremo difensore Bizzarri. Stadio gremito per la sfida che mette davanti le due squadre bianconere, entrambe (con le dovute proporzioni) insoddisfatte dall’inizio di questo campionato. Delneri sceglie di partire con Ali Adnan a destra e Hallfredsson in mezzo al campo, con Perica in avanti al posto di Lasagna. La Juventus, oggi in maglia gialla, schiera Alex Sandro come terzino sinistro e Khedira davanti alla difesa.

L’Udinese passa alla prima occasione con un’azione di forza di Perica, all’8’, sempre più idolo della curva Nord. Il croato riceve palla da Maxi Lopez sulla trequarti e parte verso la porta superando Buffon con un preciso fendente. Passano solo 5 minuti e gli ospiti pareggiano grazie a un autogol di Samir al 14’. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore bianconero colpisce involontariamente di testa e sorprende Bizzarri. L’Udinese accusa il colpo e la Juventus continua a premere, rendendosi pericolosa con Chiellini. Al 20’ Juve in vantaggio con Khedira che, di testa, sfrutta al meglio di testa un cross di Cuadrado. I Campioni d’Italia capiscono che è il momento di premere sull’acceleratore e nell’azione seguente Higuain riceve palla al limite spalle alla porta, si gira e fa partire un tiro che colpisce il palo. Al 23’ si rivede in avanti l’Udinese con una punizione battuta da Hallfredsson, ma Chiellini è attento e libera. Al 25’ Mandzukic simula in area e chiede l’utilizzo della Var: ne nasce un parapiglia con Adnan, con l’arbitro che ammonisce entrambi i giocatori. Il croato però non la prende bene e manda a quel paese Doveri, che a quel punto lo spedisce negli spogliatoi. La Juventus resta in 10. Al 34’ Udinese pericolosa con Jankto che impegna Buffon prima di avventarsi sulla respinta e sparare alto. Gli ospiti si chiudono nella propria metà campo, ma la squadra di casa non riesce a sfondare. In chiusura di tempo, al 45’, ancora un’occasione per Jankto che colpisce al volo a botta sicura da distanza ravvicinata, su traversone di Ali Adnan, ma Buffon è bravissimo a chiudere lo specchio della porta. Nel recupero ancora il numero 1 della Juventus è protagonista, questa volta su Maxi Lopez.

La ripresa si mette subito bene per l’Udinese, che trova il pareggio con un bel colpo di testa di Danilo su assist di De Paul, al 2’. Perica atterra Cuadrado e Doveri estrae il cartellino giallo. Una decisione che da infuriare Delneri, espulso dall’arbitro per proteste. Purtroppo la gioia dei friulani dura poco, con il nuovo vantaggio juventino al 7’ con Rugani sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti da Dybala. La quarta rete della Juve arriva al 14’ sempre su calcio piazzato: questa volta è Khedira a battere Bizzarri con un destro preciso. L’Udinese prova a raddrizzare la partita, ma De Paul prima e Fofana dopo non centrano lo specchio della porta. La squadra di Delneri sparisce e la Vecchia Signora segna altre due reti: al 42' ci pensa Khedira, che sigla la personale tripletta con un diagonale dalla destra, al 45' Pjanic, tra i migliori in campo per la Juventus, con un bolide dalla distanza.

UDINESE – JUVENTUS 2-6

UDINESE: Bizzarri, Samir (Pezzella), Danilo, Nuytinck, Ali Adnan (Stryger), Fofana, Hallfredsson, Jankto, De Paul, Lopez, Perica (Bajic). All. Delneri

JUVENTUS: Buffon, Lichtsteiner (Bernardeschi), Rugani, Chiellini, Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado (Barzagli), Dybala (Costa), Mandzukic, Higuain. All. Allegri

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 8’ pt Perica, 14’ pt Samir (a), 20’ pt Khedira, 2’ st Danilo, 7’ st Rugani, 14’ st Khedira, 42’ st Khedira, 45' st Pjanic

NOTE: espulso Mandzukic, ammoniti Adnan, Samir, Perica, Danilo, Hallfredsson, Cuadrado